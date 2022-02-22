Жители Сахалина и Курил одними из первых в России утром 22 февраля оценили решение президента Владимира Путина о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. «Молодец», «Удачи», «Давно пора» — таких немногословных комментариев много под сообщениями о признании ДНР и ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Давно пора рты закрыть тем, кто нам угрожает», — прокомментировал сообщение на странице chp_sakhalin в Instagram пользователь mitrushkovaadaliia.

«Молодец!» — написала veronika_gl_.

«Давно пора!» — прокомментировала devochka__s__pleerom.

«Так и должно было быть!» — уверена tatyanavejksalu2021.

«Поддерживаю нашего президента, это наши люди и исконные земли России», — написал пользователь biryukovasv_.

Некоторые пользователи высказали своё негативное отношение к принятому президентом России решению. При этом среди их основных аргументов — курс рубля, который, по мнению пользователей, после такого заявления Владимира Путина должен резко вырасти.

«Да, так и до соточки за доллар дойдем», — написал myrgab1986.

«Народу важнее доллар, чем человеческие жизни», — ответил romka_s_sakhalina.

«Наконец, доллар по 100 удобно считать будет», — alex.perveev.

«Какие баксы? Вы о чём тут? Детей убивают. Они всё о деньгах. Нелюди», — возмутился pupkin9208.

(сс) Администрация президента России Подписание указов о признании Донецкой и Луганской народных республик и договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

Другие пользователи уверены, что подобное решение неизбежно приведёт к войне.

«Ну что, всех с началом 3-й мировой…» — предположил pavel7319.

«О нет, только не это…» — ответил _com 202 .

«Вот сейчас начнется», — написал luka65rus.

«Готовимся к войне, господа! К мировой…» — прокомментировал i.n.oz.

«Кто с кем воевать собрался? Там такие же русские, как и мы?» — ответил vitaliikv65.

Большинство же жителей Сахалина, которые прокомментировали последние новости утром 22 февраля, положительно оценили признание президентом Путиным ДНР и ЛНР.

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«Они давно ждали и верили!» — написал studio_luxury_sakh.

«Правильно сделал. Давно надо было признать. Столько мирных людей страдало», — прокомментировала nataliy6812.

«Остальные страны не такие смелые, они пляшут под другую дудку», — считает _bar.boss.

«Давно надо было признавать, еще в 14 году. И было бы тихо на Донбассе и не страдали бы люди. Санкции они все равно вводили бы по любому поводу. Надо бы еще увеличить цену за газ для Запада, пусть тем самым помогут жителям Донбасса», — оставила комментарий iri_na1866.

Andrew Butko Донецк

«Человеческая жизнь ни с чем не соизмерима! Браво президенту! Лучший в мире», — уверена galinanikitina1078.

«Согласен и поддерживаю президента о лживости западных политиков», — написал vladislav. kirilov9822.

«Созрел!!!» — написал vladimir_novikov_1981 на странице sakhalin_reg в Instagram.

«Россия своих не бросает. Хватит издеваться над нами», — прокомментировал shcherbakoviurii7.

«Путин молодец», — считает ulat229.

«Донбасс и Луганск, мы с вами!» — написал sin_valerey.

«Владимир Владимирович, спасибо», — поблагодарил shcherbakoviurii7.