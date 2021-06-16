На карте РФ для детей, издателем которой является группа «АСТ», Сахалин подписан как полуостров. При этом визуально видно, что единственный островной регион страны никак не соединён с материком. Карта была изготовлена в ноябре 2020 года, написало АСТВ. Очередной конфуз с географической ошибкой в отношении Сахалина вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Жители островного региона смеются над неграмотностью издателей и требуют наказания.

Остров Сахалин

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«Подросло поколение ЕГЭ. Дождались», — прокомментировал пользователь novikovaolga64 на странице sakhalin_chp в Instagram.

«Остров Сахалин. Остров!» — как крик души оставила сообщение xabarova_kristina.

И подобных комментариев множество: «Эй вы, Москва! Сахалин — это остров!», — написал garik__65__.

«По харе надо надавать тем, кто сделал эту карту», — прокомментировала аnya.a.1905.

«Это москвичи, им «извинительно». Ну откуда такая неграмотность?» — оставил комментарий на странице astv_ru пользователь balitskii.mikhail.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Жители единственного островного региона России, уже в который раз обсуждая такие ошибки с изображением Сахалина и Курил на различных картах, винят в этом современную систему образования.

«Это реформа образования, вы ничего не понимаете», — прокомментировал mihailsahalinskij.

«Мы учились в школе, все про нашу страну знаем, а вот они на материке учатся и не знают, что вообще есть такой остров! А что будет дальше?» — написал aleksey79_.

«И это не первый случай, результаты ЕГЭ, занимайтесь с детьми сами, а то потеряем поколения», — считает tkachev3010.

«Да ЕГЭ тут ни при чём, дети 90-х — и те не знают, что такое Сахалин», — уверен evgeny_aleev.

«Предлагаю Москву на карте выделить отдельным государством», — прокомментировал пользователь ka. trin0203.

«Ой, ещё в 1994 году одноклассница уехала в Питер поступать. Так вот при знакомстве с однокурсниками в вузе они ее спросили: «Что за город Сахалин?». Культурная столица нашей родины… Было бы смешно, если б не было так грустно», — вспомнила tsimbalyk_oksana.

«Сами не очень грамотные и детей таких же делают!» — прокомментировал пользователь vladimirryskin.

«Благо, что он ещё помечается на карте», — иронизирует sozdaniesaitov.site.

И уже не в первый раз жители Сахалина призывают наказывать тех, кто допускает такие ошибки при изображении островного региона на картах.

«Посадить их надо за такое издание», — предложил batsanov30.

Andrey dementev Мыс Ламанон на острове Сахалин

«Сталин бы расстрелял за такие ошибки!» — написал arseniy2510.

«Уволить всех, кто делал проект, кто проверял, кто печатал. Зачем такие специалисты?» — прокомментировал p_jv.

Не так давно с географическим положением Сахалина ошибку допустили в Минпросвещения РФ. Жители Сахалина и Курил болезненно восприняли ошибку с изображением карты РФ, на которой отсутствуют Курильские острова. Помимо этого, в ролике, которым федеральное ведомство поздравило школьников с окончанием учебного года, единственный островной регион страны — Сахалин — вдруг переехал на материк и занял место Хабаровского края.