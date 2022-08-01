Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс на Енисее является самым мощным в России. Первым гостей встречает контррегулирующий Майнский гидроузел. Его мощность составляет 321 тыс. кВт. В год здесь вырабатывается 1,7 млрд кВт·ч. Одна из главных задач Майнской ГЭС — регулировать уровень воды в Енисее на подходе к Саяно-Шушенской ГЭС.

Алексей Иванов ИА REGNUM Саяно-Шушенская ГЭС

Алексей Иванов ИА REGNUM Майнская ГЭС

В 5 км от Саяно-Шушенской ГЭС находится береговой водосброс, который был возведен для спуска вод экстремальных паводков. Специалисты заверяют, что он не имеет аналогов по объёмам холостых сбросов половодья.

Алексей Иванов ИА REGNUM Береговой водосброс Саяно-Шушенской ГЭС

Алексей Иванов ИА REGNUM Река Енисей

На Саяно-Шушенской ГЭС в год вырабатывается 24 млрд кВт·ч, что обеспечивает работу энергосистемы всей Сибири. На станции действуют десять гидротурбин, мощность каждой — 640 МВт. Через каждую в секунду проходит 340 кубометров воды.

Алексей Иванов ИА REGNUM Саяно-Шушенская ГЭС

Плотина ГЭС является самой высокой и самой длинной в мире. Её высота достигает 242 метров, длина — 1074 метра. В 2020 году на плотине появилось слово «Россия» — высота каждой буквы составляет 52 метра, всё слово в длину — 570 метров.

Алексей Иванов ИА REGNUM Саяно-Шушенская ГЭС

После пандемии для туристов открыли посещение внутренних помещений ГЭС, экскурсии туда проводят всего два раза в неделю, и они расписаны на два месяца вперед.

Алексей Иванов ИА REGNUM Саяно-Шушенская ГЭС

На смотровой площадке ГЭС в 2009 году открыли мемориальный комплекс «Покорителям Енисея». Он состоит из семи бронзовых статуй специалистов, которые строили станцию, — геодезист, геолог, проектировщик, инженер, сварщик, строитель и энергетик. Постамент расколот изображением Енисея.

Алексей Иванов ИА REGNUM Памятник строителям Саяно-Шушенской ГЭС

А на вершине комплекса изображен бурный речной поток, особо наблюдательные могут разглядеть в нём русалку.

Алексей Иванов ИА REGNUM Русалка в волнах памятника строителям Саяно-Шушенской ГЭС

Неподалеку от ГЭС с конца 19-го века ведётся добыча мрамора. С уже отработанной мраморный горы открываются потрясающие виды на природу юга Сибири.

Алексей Иванов ИА REGNUM Вид на долину с мраморного карьера

Алексей Иванов ИА REGNUM Маленькая берёза на мраморной горе

Алексей Иванов ИА REGNUM Мраморная гора

Алексей Иванов ИА REGNUM Отходы мраморного производства

На Енисее расположились сразу несколько форелевых хозяйств, куда приезжают не только туристы, но и местные жители. Спрос настолько большой, что одно из них приняло решение приостановить продажу рыбы населению с 1 августа, так как всю форель скупили.

Алексей Иванов ИА REGNUM Форелевое хозяйство

Алексей Иванов ИА REGNUM В форелевом хозяйстве

Алексей Иванов ИА REGNUM Форелевое хозяйство

На ферме на глазах у покупателя вылавливают рыбу, разделывают, чистят и при желании солят. Есть солёную можно уже через 2–3 часа. А свежую форель готовят на костре, в духовке или на сковороде. И в том, и в другом виде рыба очень вкусная и нежная, экологически чистая, и её называют царской.

Алексей Иванов ИА REGNUM В форелевом хозяйстве