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Жители Сахалина активно обсудили новость об инициативе депутатов областной думы по перераспределению налоговых доходов от нефтегазового проекта «Сахалин-2». Все комментаторы не согласны с тем, что большая часть «налогового пирога» уходит в столицу РФ, но большинство считает, что доверить миллиарды рублей региональным властям нельзя — бездарно растратят.

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«Прошло то сладкое время — говорит Москва», — написал под новостью на форуме «Сах.ком» пользователь под ником анонимный 76 736.

«Депутаты сами же эти 75% отдали. Проголосовали единогласно. Что это за люди? Ни один сахалинец в своём уме за такое бы не проголосовал. Никто, конечно, эти деньги не вернёт. В Москве тоже денег не хватает», — прокомментировала анонимная 18 495.

«Москве самой мало, ей вся страна денюжки зарабатывает, вот еще делиться с регионами», — написала _ekhidna_.

«В Москве ещё не все бетонные бордюры поменяли на гранитные. Потерпи маленько, Сахалин!» — призвал ВадЛен.

В ходе обсуждения жители Сахалина вспомнили бывшего губернатора области Олега Кожемяко, который сейчас является главой Приморья. Именно при нём и было принято решение о перераспределении налоговых доходов от нефтегазового проекта.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

«Идиоты, повелись в 2017-м на россказни Кожемяко и его прихвостней. Верьте, вернут вам, ага, держи карман шире. Вы с Москвы вообще ничего не вытребуете. Последнее отберут», — уверен пользователь анонимный 85 632.

«Сами отдали, а теперь щеки дуют! Они ради своего личного кармана предали 400 тысяч сахалинцев! Ладно Кожемяко, этот, было понятно что уедет, ему мы не очень важны! А Карпов? Хапочкин? Все те, кто поднимал руки? Вы же иуды, предатели острова!» — написал стрежень1.

«Кто в эти сказки верит? Виноваты в этом депутаты и Кожемяко. Кожемяко нет, а эти, те же депутаты принимают исключительно антинародные решения», — прокомментировал анонимный 17 577.

Некоторые жители Сахалина не поддержали депутатов областной думы и высказали мнение, что Москва правильно сделала, забрав 75% налоговых доходов от нефтегазового проекта «Сахалин-2». В противном случае, считают сахалинцы, деньги бездарно бы потратили.

Maarten Южно-Сахалинск

«Вы когда воровать прекратите, и 25% хватит за глаза. Бедолаги прям — аж слезу прошибло. Нечего теперь украсть, да?» — прокомментировал Фи.

«Правильно и сделала, всё равно закопают бездарно или тупо на распил срочно начнут пускать под конец года», — считает best_member.

«Вам эти проектные деньги платили на протяжении десятков лет, вы на них много сделали? За последние пять лет в сжатом состоянии бюджета сделано гораздо больше», — уверена анонимная 65 253.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет России

«Так Москва и не отдаёт потому, что знает о том, что всё равно эти деньги будут разворованы местной шайкой», — считает Сахалинец-1.

«Как вы расходуете бюджет, вам возвращать ничего нельзя, чтоб ворьё воздвигло очередной 10-миллиардный недострой? Мы, коренные сахалинцы, при ваших губернаторах и полпредах лучше жить не станем», — предположил пользователь ТёмноеПрошлое2000.

«Населению от этого ни холодно ни жарко. Даже если бы и вернули, всё по карманам бы разошлось», — считает анонимный 75 244.

«Народ с этого ничего не будет иметь, а вот чиновники подымут себе доплаты. Цены вырастут», — уверен Штиль.

Вспомнили сахалинцы и бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, во времена которого в области оставались 75% налогов от проекта «Сахалин-2», но денежные средства не тратились, а копились в резервном фонде.

«Возвращайте Хорошавина, он вернёт. Может, и все 100%», — написала vica.

«Как раз Хорошавин и стал собирать нефтяные деньги в резервный фонд, который и привлек внимание. Нужно было тратить, тем более было на что», — ответил пользователь Shedevr_a.

Призвали сахалинцы к ответственности председателя областной думы Андрея Хапочкина и депутатов.

Dumasakhalin.ru Андрей Хапочкин

«Хапочкин пусть возвращает — кредит возьмет, часть ЗРЯплаты перечисляет в бюджет области. Ну и остальные депутаты то же самое пусть делают», — предложила liliann.

«Да если бы Хапочкин проголосовал по-другому, где бы он сейчас был? Он за это хлебное место держится всеми частями тела. Ему за что скажут, за то и проголосует», — считает Штиль.

«Всех депутатов, кто голосовал «за», к уголовной ответственности», — призвал ПКС-0590.

«Москва простила Сахалину свои долги? А Хапочкин всё ещё является председателем Сахалинской думы? Надо его в первую очередь привлечь к ответственности за то письмо, которое он подписал от имени всех депутатов, на согласие о перераспределении доходов от проектов «Сахалин». А затем, привлечь и всех депутатов, которые спустили с рук это деяние Хапочкину. Надеюсь, больше эта группа лиц никогда не будет избрана депутатами», — прокомментировал Вот_пришёл_медведь.

Есть также мнение о том, что депутаты не просто так подняли волнующую всех сахалинцев тему распределения налоговых доходов от нефтегазового проекта — в 2022 году заканчивается срок полномочий нынешнего созыва областной думы и состоятся выборы депутатов. Возможно предположить, что забота о доходах островного региона не что иное, как предвыборный пиар, который дальше громких публичных заявлений не пойдёт.