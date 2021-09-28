Родительское сообщество на Сахалине активно отреагировало на поручение президента РФ Владимира Путина о сокращении в школах количества контрольных работ. В большинстве своём пользователи соцсетей согласились с главой государства и привели множественные примеры чрезмерной загруженности проверочными и контрольными работами с самого начала учебного года.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Контрольных больше, чем уроков», — прокомментировал пользователь bmw65_ новость о поручении президента на странице chp_sakhalin в Instagram.

«Ну вообще-то правильно. Сейчас только и проверяют, то самостоятельная, то контрольная, а учить детей когда? Проверок больше, чем объяснений», — поддержала nataliaovchinnikova287.

«У нас через 2 недели после начала учебного года начались административные контрольные работы по математике и русскому, что к чему? Бред», — sakh.vikki.

Некоторые родители призвали вернуться к советской системе образования.

«Система образования давно кричит в голос, что нужно возвращаться к прежней системе советского образования, а они ещё и ещё загоняют образование ниже и ниже плинтуса», — прикомментировал tabakov.v.

Edu.gov.ru В школьном классе

«Учебники вернуть хорошие!!! Убрать уроки по субботам! Вернуть старую систему образования!» — счетает verner 22 .

Однако с таким мнением согласились далеко не все пользователи, сославшись на тот факт, что система советского образования в нынешних современных условиях уже устарела.

«Кто орёт верните советское образования, вы думайте головой», — прокомментировал or_ar1967.

Родители высказали и недовольство современными учебниками.

«Учебники ужасные. Сын в 7-м классе, началась алгебра, заболел, решила сама ему объяснять, учебники ни о чем, хорошо хоть видеоуроки есть, спасают», — написала kristysakh.

«О-о-о, английский… со второго класса плююсь, совершенный бред, ничего не понятно. Лучше бы на грамматику акцент делали, дети до 7-го класса доучились, некоторые даже читать не умеют», — добавила kristysakh.

Помимо сокращения в школах самостоятельных и проверочных работ пользователи соцсетей попросили уменьшить домашние задания или вовсе их отменить.

«Нужно больше объяснять и разбирать в школе детям, а не задавать кучу домашних заданий», — написал пользователь zolotaia.ruchka.shop.

«А можно ещё меньше задавать на дом поручить?» — спросила inn0chka 24 .

«Я бы вообще отменила домашние задания для детей», — предложила beregovazhanna.

«Да вообще отменить образование, зачем оно нужно? Все равно дети хотят быть блогерами и тиктокерами, а для этого учиться не надо», — ответила kutaloelena.

«Надо уметь хештеги ставить, а для этого нужно до 3-го класса учиться, чтоб ещё и цифры знать», — добавил пользователь kote_65rus.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

При обсуждении темы школьного образования редко когда обходится без критики ЕГЭ — большинство родителей в соцсетях просят отменить эту систему экзаменов.

«ЕГЭ убрать», — предложила kristysakh.

«Однозначно!» — поддержала пользователь devochka__s__pleerom.

«Лучше бы ЕГЭ отменили и ввели как раньше экзамены были…» — считает irina_vladimirovna_dashkevich_.

«Уберите ЕГЭ», — написала beegise.