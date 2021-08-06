На Камчатке группа педагогов выступила против обязательной вакцинации от коронавируса. Они выпустили видеоролик, который спустя некоторое время после размещения был заблокирован на YouTube из-за нарушений правил сервиса. Педагоги в ролике говорили о том, что вакцины от COVID-19 плохо изучены, их разработчикам нельзя доверять. Но многих удивило заявление педагогов о том, что Билл Гейтс через вакцину намерен «чипировать» всё население планеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

ИА «Кам 24» связалось с одним из авторов ролика, завучем школы в Петропавловске-Камчатском Василей Вершининой, которая сказала, что педагогов, выступающих против обязательной вакцинации, на Камчатке много. Также она сообщила о том, что на работников образовательных учреждений оказывается давление, но они продолжат выступать против обязательной вакцинации.

Как обычно при обсуждении темы вакцинации от COVID-19 мнения читателей разделились. Некоторые жители Камчатки крайне негативно прокомментировали позицию педагогов.

«Ну если учителя говорят, что Билл Гейтс нас чипирует, то я думаю, что всё пропало. Коротко. Обязательная вакцинация для отдельных граждан законна. Закон 1998 года. То, что не хотят делать, тоже правильно, потому что их право. Агитировать за вакцинацию или против нее, думаю, неразумно. В России более 20 млн человек привились. Чем человек моложе, тем прививку переносит сложнее, это тоже факт. Всем здоровья, не болейте», — прокомментировал новость на сайте ИА «Кам 24» пользователь Не педагог.

Билла Гейтса на Bloomberg’s New Economy Forum 21.11.2019

«И эти люди учат наших детей! Чему они могут научить? Вот из-за таких учителей, не страдающих интеллектом, уровень школьного образования скатился ниже плинтуса. Гнать антиваксеров с работы поганой метлой!» — оставил сообщение Зуб даю.

«Теперь понятно, почему общий уровень знаний упал. Если учителя безграмотные, то и дети, соответственно, ещё безграмотнее», — считает пользователь Угораю.

«Господа педагоги, наслушавшиеся либеральных бредней и откровенно лживых вбросов с подачи забугорных спецслужб, получается весьма странная картина. Прививки своим детям в поликлинике, согласно календарю прививок, вы делаете, и никаких вопросов у вас не возникает. А тут вдруг подростковые амбиции, достойные 9−12-летнего возраста у вас начали проявляться. А вы в курсе, что существует Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ? И этот закон согласован с Конституцией. Так что правительство действует согласно требованиям законодательства. Выступая против, вы подвергаете себя и своих близких опасности. А самое страшное — вы преподаёте урок своим ученикам. Некоторые из них, получившие от вас этот урок правового нигилизма, потом пойдут «во власть». Вам не страшно будет жить, когда они начнут «рулить»?» — прокомментировал Радов Радий.

Есть и те, кто поддержал учителей и похвалил их за то, что не побоялись высказать своё мнение.

«Молодцы! Уважаю и поддерживаю!» — написал Риф.

«Да отвалите вы от учителей. Что они нарушили? У нас что, обязательная вакцинация? Нет. Они имеют право на основании принципа добровольности поступать как хотят? Я тоже не совсем согласен с некоторыми критериями по прививкам, но это не значит, что если большой начальник возжелал, чтобы было по его, и люди так поступали. Мало ли что он хочет», — прокомментировал пользователь кмнс.

«Искренне рад, что есть ещё порядочные, принципиальные люди в сфере образования. Стойкости вам! А мы — родители — вас поддерживаем, ни один нормальный здравомыслящий человек не отдаст своего ребёнка на эксперимент. Здоровья вам», — прокомментировал Андрей Сафронов.

Piliza Clirisw Прививка для ребенка

«Единственные не побоявшиеся сказать правду! Спасибо, что вы есть. Настоящие вторые мамы наших детей», — поблагодарил педагогов Платон.

«Ролика не нашли, но педагоги молодцы — за свою позицию! Всё должно проходить добровольно, тем более — эксперименты. При принуждении же должны быть люди, которые понесут ответственность за последствия «прививки». Ведь они взяли на себя «смелость» решить за вас: можно или нет», — считает пользователь Ромашка Полевая.

«Отличные новости. Держитесь, красавицы!» — написал 888.

Преобладает среди пользователей мнение о том, что вакцинация должна быть добровольной — каждый должен сам решать, прививаться или нет от COVID-19.

«В СССР в местах, где вспыхивала сибирская язва, перекрывали дороги, блокировали целые посёлки и города. В Китае сегодня делают так же, полностью блокируют город. Как результат, в Китае смертность от ковида равна нулю, заболеваемость на уровне статистической погрешности. А у нас? В отпуск, пожалуйста, хоть в Турцию, в командировку обязательно, работяг на прииски и на рыбу без карантина, главное, в аэропорту соблюдать дистанцию, а в самолете с закрытой системой вентиляции сидеть плотненько друг к другу в пылезащитной маске. Вот и складывается впечатление, что, не ограничивая перемещения граждан между городами, регионами и странами, органы власти сознательно содействуют распространению инфекции, чтоб реализовать траты бюджета на вакцинацию и вытащить деньги из нашего кармана на намордники. У принудительной вакцинации таким образом есть только одна цель — легализация расходов бюджета в карман уже всем известных личностей из Минздрава, ну и с кем они там делятся. И новость дня: Китай заработал на намордниках в 2020 году 90 млрд долларов», — написал Андрей.

«Вы не видосики смотрите, а буковки читайте — есть серьёзные исследования по вакцинам, можно разобраться при желании. Как раньше бесили дуры-антипрививочницы, обрекающие своих детей на риск, так и сейчас бесят придурки, орущие, что «нас изводят», и «не дадим себя чипировать». Кликуши малограмотные», — довольно резко высказался Костик.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

«Прививка — дело нужное. И с одной стороны, сказать, что это «личное дело» каждого, будет неправильно. Так как все мы живём в социуме, ходим по улицам и так или иначе пересекаемся. Но заставить делать её — это как-то через чур. Я привился. Сдавал на антитела — по нулям, решил привиться. Это моё дело. Я никому никогда слова не скажу, что кто-то плохой или хороший по признаку привит — не привит. А господам у власти нужно донести до населения необходимость данного действия. Показатели какие-то реальные предоставить. А не тупо включать административный аппарат и заставлять прививаться», — написал пользователь Доброжелатель.

«Главный посыл: вакцинация должна быть добровольной. Но это только на словах, по факту на местах видим принудиловку, с запугиванием, а это противозаконно пока», — считает Ясенька.

«Пусть чинуши дружно идут вакцинироваться. А там посмотрим», — написал апс.

На Камчатке главный санитарный врач края 23 июля объявила об обязательной вакцинации от COVID-19 работников некоторых сфер деятельности, в число которых вошли и сотрудники учреждений образования.