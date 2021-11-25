Состояние зубов жителей Камчатки в краевом минздраве оценили как удовлетворительное. При этом в регионе укомплектованность врачами-стоматологами составляет 75%. Ещё один интересный факт — в школах Камчатки с 2000 года не закрыли ни один стоматологический кабинет, все пять зарегистрированы, но не один не работает, так как не хватает специалистов. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет стоматолога-терапевта

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— Мониторит ли министерство здравоохранения Камчатки состояние региональной стоматологии? Проводилось ли стоматологическое обследование населения округа? Делались ли научные исследования по этой теме?

Андрей Кузьмин: — Министерство здравоохранения Камчатского края проводит мониторинг состояния стоматологической службы, а именно:

— отдел организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики для взрослого населения;

— отдел демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации для детского населения;

— отдел организации обеспечения лекарствами и медицинской техникой;

— отдел по развитию здравоохранения.

Ежегодно при проведении профилактических медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских осмотров является обязательной санация ротовой полости и профилактический прием врача-стоматолога. Научные исследования по вопросам состояния службы стоматологии в Камчатском крае при поддержке минздрава Камчатского края за последние годы не проводились.

Стоматологическое кресло

— Как региональный минздрав оценивает состояние зубов населения округа?

Андрей Кузьмин: — Состояние зубов населения Камчатского края оценивается как удовлетворительное.

— Сколько в регионе стоматологических кабинетов, сколько из них государственных?

Андрей Кузьмин: — В Камчатском крае зарегистрированы 55 частных кабинетов различных форм собственности и 38 — государственных бюджетных учреждений здравоохранения Камчатского края.

— Сколько стоматологических кабинетов в государственных медучреждениях были закрыты с 2000 года?

Андрей Кузьмин: — С 2000 года было закрыто одно стоматологическое отделение в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №3», функции и мощности отделения перераспределены в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская стоматологическая поликлиника», таким образом, объем и качество оказываемой стоматологической помощи населению не снизились.

Во всех районных учреждениях здравоохранения Камчатского края имеются лицензированные стоматологические кабинеты, которые оказывают стоматологическую помощь, в том числе и бесплатное зубопротезирование для льготных категорий граждан. Укомплектованность специалистами врачами-стоматологами в среднем по Камчатскому краю составляет 75%.

— За сколько дней до приема можно записываться к стоматологу в государственном медучреждении?

Андрей Кузьмин: — Согласно территориальной программе ОМС, глубина записи на прием составляет 14 дней.

— Работают ли в регионе мобильные стоматологические кабинеты, сколько их?

Андрей Кузьмин: — В Камчатском крае работа мобильных стоматологических кабинетов не предусмотрена, организованы выезды специалистов в труднодоступные населенные пункты, где в условиях ФАП или врачебных амбулаторий может оказываться необходимая стоматологическая медицинская помощь.

— Как на Камчатке организовано оказание стоматологической помощи детям?

Андрей Кузьмин: — С 2000 года стоматологических кабинетов в школах не закрыто ни одного, всего зарегистрировано пять кабинетов, но, к сожалению, в связи с отсутствием специалистов ни один кабинет не функционирует. Оказание медицинской помощи по профилю «Детская стоматология» учащимся организовано на базе районных учреждений здравоохранения и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская детская стоматологическая поликлиника».

Стоматологические инструменты

— Сколько в регионе стоит имплантация зубов? Финансируются ли из регионального бюджета стоматологические услуги группам населения, нуждающимся в поддержке?

Андрей Кузьмин: — Согласно территориальной программе ОМС, стоматологическая медицинская помощь оказывается бесплатно всем застрахованным гражданам. Стоимость установки имплантатов в зависимости от производителя и сложности имплантации может составлять от 24 786 до 60 000 рублей и выше. Из регионального бюджета финансируется программа по оказанию бесплатного зубопротезирования для льготных категорий граждан. Региональным правительством не отправлялись предложения по включению бесплатных стоматологических услуг отдельным группам населения в правительство РФ, депутатам ГД РФ, в связи с тем, что в регионе уже действует программа бесплатного зубопротезирования для льготных категорий граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа Мария Захарова говоря о состоянии окружной стоматологии заявила, что «стоматологические проблемы в ЯНАО больше всего постигают пришлое население». Она сослалась на научную публикацию профессора Бориса Зырянова 2021 года о болезнях полости рта, где наблюдаемое население делится на коренное и пришлое.