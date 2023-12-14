Президент Владимир Путин впервые с 2021 года провёл долгий сеанс прямой связи с гражданами и прессой. Четырёхчасовой марафон ответов на вопросы (всего президент успел прокомментировать свыше 80 обращений из более 2 миллионов поступивших по разным каналам) был выдержан в сравнительно новом формате. Классические «прямую линию» и большую пресс-конференцию совместили.

Иван Шилов ИА REGNUM

Итоги-2021 в таком формате посмотрело около 6 млн человек. Данные по нынешней аудитории только собирают, но одно можно сказать точно — она приросла за счёт четырёх новых территорий.

Общаясь с теми, кто собрался в столичном Гостином дворе и выходил на связь в прямом эфире, Путин в том числе рассказал о юношеских мечтах, нынешних литературных предпочтениях, о выборе между селёдкой под шубой и оливье, а также пообщался с собственным цифровым двойником (у президента могут быть только такие, виртуальные двойники).

Но главными, безусловно, были десятки серьёзных вопросов от граждан и прессы, которые при всём многообразии складывались в три больших блока: положение на фронте, внешнеполитический поворот на Восток и острые социальные проблемы — от привлечения мигрантов до ограничения абортов.

СВО: цели неизменны, подходы меняются

«Уверен, победа будет за нами», — подчеркнул президент. Он отметил: в ходе так называемого контрнаступления ВСУ у противника «нигде и ничего не получилось», тогда как российские силы «практически по всей линии соприкосновения <…> улучшают свое положение».

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили — о денацификации и демилитаризации Украины, её нейтральном статусе», — напомнил Путин.

Цели остались прежними, а средств, по оценке президента, достаточно. Новая волна мобилизации не требуется, «на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», подчеркнул глава государства.

По словам Путина, российская группировка составляет около 617 тысяч военных. Однако эта цифра далеко не окончательная, заметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

«Есть соединения, которые действуют в пределах границ на начало 2022 года, есть резервы внутри страны, есть бойцы в отпусках, командировках, на полигонах. Словом, это не конечная цифра», — пояснил военный аналитик.

По его оценке, можно точно сказать, что такие силы позволяют не только прикрывать фронт (а это, как напомнил президент, две тысячи километров), но и активно действовать по всей его протяжённости. «Достаточно ли сил для решения поставленных задач — это уже вопрос командованию», — резюмировал эксперт.

ВС России успешно пополняются контрактниками — до конца этого года вместе с добровольцами будет набрано под 500 тысяч человек, указал Путин.

В начале декабря, напомним, стало известно, что по указу президента предельная численность ВС России была увеличена на 170 тысяч — до 1,32 млн военнослужащих.

«Что в первую очередь радует, меняются подходы. В начале СВО были ситуации, когда добровольцы приходили в военкоматы, там даже не знали, что с ними делать. Сейчас видим, что работа полностью перестроена», — комментирует Михайловский.

Набор добровольцев идёт круглосуточно по всей стране, отметил собеседник. Была названа цифра в 1500 человек в сутки. «Это как раз тот ресурс, по которому мы превосходим ВСУ, по числу людей, готовых добровольно защищать родину», — добавил эксперт.

Отвечая на один из вопросов в ходе прямой линии, президент констатировал: существует проблема статуса и прав бойцов частных военных компаний, которые участвовали и участвуют в СВО. Так глава государства ответил бойцу ЧВК, который сообщил: после участия в спецоперации пытался получить официально статус ветерана, но ему везде отказали.

«Формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом», а контракты заключались не с государством, отметил Путин.

Это пробелы, которые не должно было допустить Министерство обороны, отметил президент. Он указал: участники спецоперации, состоящие в ЧВК, должны иметь все права наравне с военнослужащими Вооружённых сил России.

Важно, что шла речь не только о пополнении контрактниками и добровольцами группировки в зоне СВО, но и о её оснащении, отмечает Михайловский.

«Президент в общем признал, что не везде вовремя поставляются те же дроны и многое другое. Правильно, что этот момент признаётся, здесь тоже видим смену подходов: такие вещи не замалчивают», — подчёркивает собеседник ИА Регнум.

С другой стороны, ситуация действительно стала лучше, это не секрет. Раньше, например, на «Мавики» всем миром скидывались, теперь есть организованное снабжение. «Но руководство не останавливается на достигнутом, вот что важно», — добавил Михайловский.

Внешняя политика: от ложных «дружков» к проверенным партнёрам

Продолжающийся конфликт на Украине — это трагедия, «похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разные стороны», — сказал президент России.

«Проблема в том, что (я всегда говорил и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий) все-таки в основе своей русские и украинцы — единый народ», — подчеркнул Путин в одном из ответов на вопросы.

Президент уже не в первый раз подчеркнул, что истоком трагедии был переворот 2014 года, за которым стояли «американские наши дружки» (которые потратили на Майдан 5 млрд долларов) и «европейцы, которые подписались как гаранты договоренности между властью и оппозицией», но не исполнили обещанного.

При этом Путин отметил, что Россия готова нормализовать отношения и с Европой («это с нами портили отношения»), и с «важной и нужной страной» — Соединёнными Штатами, но «фундаментальные условия» для этого не сложились.

По контрасту, президент очень высоко оценил отношения с Китаем, которые продолжают быть «одним из существенных гарантов стабильности в мире». В отличие от Запада, который «дружит против кого-то», дружба Москвы и Пекина «не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было».

В одном из ответов (на вопрос журналиста из Приморья) президент прямо упомянул поворот на Восток, отметил в комментарии ИА Регнум программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

Поворот этот, как отметил президент, начался не с нынешнего обострения отношений с Западом (Путин упомянул строительство газопровода «Сила Сибири», начатое задолго до СВО). Но именно Запад сделал многое, для того чтобы Россия от него отвернулась, отмечают эксперты. На это же указал и президент, напомнив, что «не мы закрыли газопровод «Ямал — Европа», это сделала Польша». Не Россия взорвала «Северный поток — 1». И не Россия отказывается открывать «Севпоток» хотя бы частично, это сделала Германия, указал Путин.

Азиатские страны проявляют себя как надежные партнёры и добросовестные покупатели — примером служит тот же Китай, который нарастил оборот с Россией до 200 млрд долларов.

«Сейчас мы видим, что интенсивные торгово-экономические отношения России с азиатскими странами позволяют нашей экономике успешно преодолевать экономическую войну со стороны Запада», — отметил Бордачёв. Это касается и насыщения потребительского рынка, и развития ВПК.

Россия налаживает и поддерживает связи со второй экономикой мира — китайской, указывает собеседник. В этом году ВВП Китая дорос до 12,7 трлн долларов и по прогнозу Focus Economics к 2034 опередит ВВП Соединённых Штатов, Индия же выйдет на третье место после США.

«Индия — не менее значимый экономический партнер по части закупок энергоресурсов, изделий российского ВПК, в сфере научно-технического сотрудничества», — перечисляет Бордачёв. Но сделать ещё предстоит немало, указывает эксперт «Валдая».

Приоритетной задачей должно стать расширение российского экспорта в азиатские страны. Здесь есть две трудности.

«Во-первых, азиатские экономики, азиатские рынки очень серьезно защищены различного рода тарифными регулированиями, которые надо снимать в ходе переговоров», — указал эксперт-международник.

Кроме того, до момента начала Россией активной работы в регионе рынки этих стран в значительной степени были заняты американскими, европейскими и австралийскими экспортерами — и это же создает трудности для увеличения объемов российских поставок. «Это два самых важных вопроса, которые мы должны решить», — резюмирует Бордачёв.

Пульс общества: строгость с гостями и деликатность с женщинами

От отношений с партнёрами в дальнем зарубежье Россия ждёт только одного — понимания и уважения наших интересов, отмечают эксперты. Показательно, что практически того же — уважения наших законов и традиций — страна ждёт от гостей из стран СНГ, о чём напомнил Владимир Путин.

Тема трудовой миграции оказалась одной из ключевых в беседе президента с журналистами и гражданами.

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы… А соответствующие органы власти следили за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения», — сказал президент, отвечая на вопрос об ажиотажном спросе на российские паспорта.

Проблемы мигрантов — непростые, но их нельзя решать в ущерб коренному населению. Президент отметил, что Россию в первую очередь интересуют высококвалифицированные рабочие.

В связи с этим надо обеспечить мигрантов нормальными условиями и создать надзорный орган, который бы «смотрел на эту проблему в комплексе».

Вопрос о появлении такого органа уже давно перезрел, полагает директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский.

«Массу законов можно было принять еще десять лет назад. Например, закон о всеобщей дактилоскопии иностранцев, которые к нам едут на работу, ввели только в этом году, — отметил Московский в комментарии ИА Регнум. — Или вообще обходиться биометрией, фотографируйте, вбивайте в базу данных, в чем вопрос-то? Технологий сейчас хватает».

Эксперт привел в пример то, как в пандемию автоматически продлили регистрацию приезжим иностранцам, но без вмешательства президента здесь тоже не обошлось. А будь единое ведомство для мигрантов, такие вопросы бы решались быстро и качественно, считает эксперт.

По оценке Путина, в России работают 10 млн трудовых мигрантов. «Цифра, безусловно, большая, но не критично огромная», заметил Московский.

Вопрос об «импортозамещении» рабочих рук обычно тянет за собой вопрос о российской демографии, о восполнении работоспособного населения и, значит, о рождаемости.

Особенность нынешней прямой линии была в том, что на ней активно поднимались вопросы об абортах: надо ли их как-то запрещать или ограничивать?

«Почему говорят о какой-то вакханалии и запретах — их же нет, — заметил президент. — Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины после того, как узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка».

В этом вопросе «тоже нужно действовать очень аккуратно», — добавил Путин. В качестве негативного примера он привёл советскую антиалкогольную кампанию: запреты привели лишь к употреблению суррогатов и самогоноварению.

Решение проблемы абортов лежит как в обращении к традиционным ценностям, так и в улучшении материального благосостояния граждан, добавил президент.

Президент указал на главное — взвешенный подход, сказала ИА Регнум зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

«Бывают разные жизненные ситуации, разные обстоятельства, поэтому нужно четко, аккуратно проводить грань и провести дополнительные обсуждения», — отмечает депутат.

Нужно развивать превентивные меры, для того чтобы у женщины было желание рожать ребенка. «Очень важно, чтобы, например, на портале госуслуг появился раздел, который посвящен подготовке женщины к родам, потому что сейчас очень много разрозненной информации в интернете, что зачастую многое друг другу противоречит», — добавила собеседница.

Не у каждой женщины из отдаленных регионов есть возможность пройти очно консультацию по этому вопросу, поэтому подобные курсы должны проводить первоклассные специалисты всероссийского масштаба онлайн, и опять же, лучше через государственные порталы.

«Помимо всего этого нужно развивать те инструменты, которые уже показали свою эффективность в плане повышения демографии, например, семейная ипотека, о которой тоже упомянул президент, поручив правительству проработать механизм, чтобы была продлена эта программа, что тоже очень важно», — заключила Занко.

Главное же, что и в таких непростых вопросах, как поощрение рождаемости и отношение к трудовой миграции, президент прежде всего прислушивается к мнению общества, сходятся во мнении собеседники ИА Регнум. Собственно, отмечают они, это и имел в виду президент, когда в заключении «Итогов года» дал напутствие: «Надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России».