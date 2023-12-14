Москва, 14 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Украинский конфликт напоминает гражданскую войну между братьями. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Алексей Коновалов/ТАСС

Глава государства отметил, что в основе русские и украинцы являются единым народом

«И то, что сейчас происходит [на Украине], — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями», — сказал он.

Путин отметил, что юго-восток Украины традиционно придерживался пророссийских взглядов и после государственного переворота в Киев зимой 2013–2014 года стало понятно, что с новыми украинскими властями договориться невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта президент заявил, что русские и украинцы являются одним народом, несмотря на то, что многие жители Украины «оболванены» нацистской пропагандой. Глава государства подчеркнул, что он никогда не откажется от этого убеждения.

Помощник президента России Владимир Мединский 28 ноября заявил, что Россия и Украина связаны общим прошлым, а русские и украинцы — это один народ. Он уточнил, что историческое будущее у России и Украины тоже общее.