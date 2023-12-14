Москва, 14 декабря, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что в старших классах хотел быть разведчиком.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Владимир Путин

«В разные периоды человек по-разному относится к ценностям, которые окружают. Хотел быть и лётчиком, хотел быть в старших классах разведчиком. И, как вы знаете, стал им», — сказал Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

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