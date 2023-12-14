Москва, 14 декабря, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Нужно верить в великий русский народ, эта вера является залогом успеха в возрождении, в становлении и развитии России. Такое заявление 14 декабря сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ Владимир Путин

В ходе мероприятия президенту задали вопрос о том, что он посоветовал бы себе в будущем, если бы снова оказался в 2000 году.

«Я бы сказал: «Верной дорогой идёте, товарищ», — сказал он.

Путин отметил, что также предостерёг бы себя от избыточной наивности и доверчивости по отношению к так называемым партнёрам России.

«И по поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Путин заявил, что без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России. Президент подчеркнул, что в этих словах нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность — это просто факт.

Ранее в этот же день глава государства отметил, что быть русским означает нести ответственность за сбережение России, что является истинным патриотизмом. Путин уточнил, что русский — это больше, чем национальность, это культурная, духовная и историческая идентичность.