Москва, 14 декабря, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Совмещённая пресс-конференция и прямая линяя президента России Владимира Путина «Итоги года» состоялась 14 декабря и продлилась 4 часа и 4 минуты. В ходе мероприятия российский лидер ответил на 67 вопрос, среди которых 26 были заданы гражданами, а 33 вопроса задали журналисты разных СМИ. Президенту задавали вопросы из широкого спектра тем, включая ситуацию в зоне СВО, риск новой мобилизации, возможность запрета абортов, мировую повестку, социальные проблемы, состояние российской экономики и многое другое.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Своё выступление президент завершил словами о необходимости верить в русский народ.

«По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как бы он себя напутствовал несколько лет назад.

«В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России», — отметил Путин.

О суверенитете России

Начало мероприятия началось с вопроса о главных задачах президента России. По словам Путина, главное для главы государства — обеспечение суверенитета страны, так как существование России без него невозможно.

«Для России существование без суверенитета невозможно, её не будет в том виде, в котором она существовала тысячи лет. Речь идёт об укреплении безопасности, общественного суверенитета, обеспечении прав граждан и безопасности в сфере экономики, технологий, развитии парламентаризма», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что будущее каждой страны, включая Россию, зависит от финансово-экономической, а также технологической независимости государства.

О мире с Украиной

Отвечая на вопрос о возможном мире с Украиной, президент ответил, что такой вариант возможен только после достижения всех целей, поставленных в начале специальной военной операции.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили — о денацификации и демилитаризации Украины, её нейтральном статусе», — сказал Путин.

По словам президента, вопрос денацификации Украины актуален и по сей день. Путин также добавил, что уверен в победе России в СВО.

Кроме того, по словам президента, конфликт с Украиной похож на гражданскую войну. Глава государства отметил, что в основе русские и украинцы являются единым народом.

«И то, что сейчас происходит [на Украине], — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями», — сказал он.

Путин подчеркнул, что юго-восток Украины традиционно придерживался пророссийских взглядов и после государственного переворота в Киев зимой 2013–2014 года стало понятно, что с новыми украинскими властями договориться невозможно.

О ситуации на фронте

Говоря о ситуации на линии боевого соприкосновения, президент заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине находятся 617 тысяч российских военных.

«Протяжённость линии соприкосновения — свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка — 617 тысяч», — сказал он.

По словам президента, положение российских военных в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается. Он уточнил, что в зоне боевых действий практически все находятся в активной стадии действий.

Кроме того, Путин рассказал о ситуации на левом берегу Днепра в районе села Крынки, куда Украина пытается перебрасывать своих бойцов. По его словам, Украина «пихает людей на истребление» на плацдарм в Крынках, тем самым теряя там не просто военнослужащих, а элиту и штурмовые отряды, что «глупо и безответственно». Президент сообщил, что поручил начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову не спешить выдавливать из Крынок украинских военных.

По его мнению, намерение ВСУ (Вооружённых сил Украины) прорваться на левый берег Днепра выглядит, как последняя попытка.

«По поводу Крынок. Последняя попытка, на сегодняшний день по крайней мере выглядит как последняя, прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма», — сообщил российский лидер.

По словам президента, в Крынках находилось около 80 военнослужащих ВСУ за всё время, сейчас их количество сократилось.

О новой мобилизации

Отвечая вопрос о вероятности новой волны мобилизации президент сказал, что новые мобилизационные мероприятия не планируются, так как необходимости в этом на сегодняшний день нет.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», ― отметил российский лидер.

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Президент подчеркнул, что благодаря кампании по привлечению добровольцев по контракту к российской армии приняли около 486 тысяч новобранцев, и поток желающих не сокращается. Президент также добавил, что каждый день 1,5 тыс. человек по всей России подписывают контракт с Минобороны.

«Сейчас 244 тыс. мобилизованных находятся в зоне специальной военной операции, 41 тыс. человек уволены по здоровью или по достижении предельного возраста», — сказал Путин.

Он отметил, что в начале мобилизации было много иронии по поводу такого призыва, но мобилизованные отлично воюют, среди них уже 14 Героев России.

Про поддержку добровольцев СВО и бойцов ЧВК

По словам президента, все участники специальной военной операции должны быть в равных условиях.

«Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за неё, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия», — сказал российский лидер.

Президент предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, что и рядовые военные ВС РФ. Депутаты Госдумы должен одобрить такие поправки «на 100%», подчеркнул российский лидер.

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Кроме того, в ходе мероприятия боец ЧВК «Редут» из Новосибирской области пожаловался президенту, что после участия в спецоперации пытался получить официально статус ветерана, но ему везде отказали.

В ответ российский лидер заявил, что проблема статуса и прав бойцов частных военных компаний, которые участвовали и участвуют в боевых действиях, в стране существует.

Президент напомнил, что участники таких частных структур для участия в СВО контракты с государством не заключали, выплаты получали наличными. Поэтому, по его словам, сложно даже установить численность и списки этих частных подразделений, которые воевали.

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При этом Путин добавил, что участники специальной военной операции, состоящие в ЧВК, должны иметь все права наравне с военнослужащими Вооружённых сил России.

По словам главы государства, Минобороны знает о необходимости решить эту проблему, правительство тоже знает. Он пообещал, что всё необходимое будет сделано.

Через некоторое время власти Новосибирской области заявили, что помогут экс-бойцу ЧВК.

Про отношения России и США

Вопросы также коснулись и ситуации на внешнеполитической арене.

Так, говоря о перспективах восстановления отношений между РФ и США, президент подчеркнул, что имперская политика США мешает самому Вашингтону.

«Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений», — сказал Путин.

Он пояснил, что в общественном сознании Соединённые Штаты ведут себя как империя, а если они в чём-либо договариваются или кому-то уступают, такие вещи воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел.

Об отношениях России и Китая

Говоря об отношениях РФ и Китая, Путин отметил, что уровень отношений с Пекином беспрецедентно высокий.

«Мы знаем, и я просто повторю, обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий», — сказал Путин.

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Он добавил, что в 2023 году товарооборот между двумя странами достигнет более $200 млрд долларов, рост составит 30% по сравнению с прошлым годом. При этом сотрудничество развивается в разных сферах, включая высокотехнологичные области, инфраструктуру.

По словам президента, отношения России и Китая являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.

Также глава государства подчеркнул, что Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию и создать блоки, в то время как Москва и Пекин не создают никаких блоков, а их дружба направлена не против кого-то, а на пользу двух стран.

О российско-французских отношениях

Перейдя к французско-российским отношениям, Путин заявил, что у него с французским лидером Эммануэлем Макроном были добрые рабочие отношения.

Глава государства отметил, что Москва готова взаимодействовать с Парижем, но это Макрон сам прекратил отношения.

«С какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Если интереса нет — обойдемся», — пояснил Путин.

Он добавил, что Россия не уклоняется от отношений с Францией, но с их стороны желания не видно.

О нормализации отношений с Европой

Говоря о перспективах восстановления отношений с Европой, Путин заявил, что этот вопрос зависит не только от России, которую пытались задвинуть на второй, третий план, пренебрегая её интересами.

«Нормализация зависит не только от нас, мы не портили отношения. Нас пытались задвинуть на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами», — сказал Путин.

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Он добавил, что Москва десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, а впоследствии Запад пошёл на госпереворот в этой стране, после которого в России поняли, что Москве не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной.

Про «Северные потоки» и ситуацию с газом в Европе

Перейдя к вопросу о ситуации с энергетикой в Европе, президент РФ отметил, что Россия не сокращала поставки газа в Европу. Европейские страны сами сделали свой выбор.

«То, что Европа недополучает российский газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаём. это полная чушь», ― сказал российский лидер.

Он отменил, что не Россия закрыла газопровод «Ямал ― Европа» ― это сделала Польша, вторую ветку газопровода через территорию Украины закрыла Украина, а не Россия.

«И не мы взорвали «Северный поток ― 1» и частично «Северный поток ― 2». Это скорее всего сделали американцы или с их подачи кто-то сделал», ― сказал президент.

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Также, по его словам, не российская сторона не открывает «Северный поток ― 1», это делает Германия.

Путин подчеркнул, что это решение европейских стран, при этом «Газпром» выполняет все свои обязательства по поставкам голубого топлива в Европу.

Про газификацию регионов в РФ

Говоря о ситуации с газом в Европе, Путин также рассказал и о развитии газовых сетей в РФ. Президент заявил, что правительство продолжит газификацию населённых пунктов. По его словам, уже 450 тыс. домохозяйств подключены к газовым сетям и ещё 1 млн получили техническую возможность.

«Мы газификацией занимаемся, я уже говорил об этом, могу ещё раз повторить. И мы будем продолжать эту работу», — сказал глава государства.

Про ситуацию в секторе Газа

Затрагивая вопрос палестино-израильского конфликта, Путин назвал события в секторе Газа настоящей катастрофой. Он призвал к оказанию массированной гуманитарной поддержки мирному населению региона. Путин отметил, что необходимо сохранить людей и предпринимать для этого соответствующие усилия.

«Россия хотела открыть госпиталь в Газе для помощи пострадавшим, но пока это небезопасно», ― добавил президент.

Также он добавил, что Россия по просьбе Израиля увеличит поставки медикаментов и медицинского оборудования в палестинский анклав. Путин заявил, что по вопросам событий в секторе Газа Россия находится в контакте не только с Израилем, но и с Турцией, и с Египтом. Обе страны играют важную роль в решении вопросов гуманитарного характера, указал российский лидер.

«Важно сохранить действующие механизмы ООН, иначе это превратится в говорильню», ― подчеркнул президент.

Кроме того, президент отметил лидирующую роль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в его стремлении урегулировать конфликт в анклаве.

«Хочу отметить всё-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе», ― сказал Путин.

О новых регионах

Президент России также уделил внимание и новым регионам России. По его словам, ежегодно российский бюджет предусматривает расходы на развитие новых регионов в размере свыше триллиона рублей.

«Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России», — заявил Путин.

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Он отметил, что по поводу новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — ему поступило много вопросов, в том числе из других российских областей. Людей интересует будущее этих регионов и перспектива их развития.

Глава государства указал на то, что, когда эти территории находились в составе Украины, должного внимания им не уделяли. В России в ближайшие годы в их развитие ежегодно будут вкладывать триллион рублей.

О курсе рубля

Путин прокомментировал также и ситуацию с национальной валютой России. По его словам, курс рубля в России плавающий и зависит от разных условий, в том числе от цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны.

Глава государства отметил, что свою роль в укреплении рубля сыграл указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортёрами, который ввёл элементы определенного контроля со стороны Центробанка и правительства.

«В прежние годы не нужно было никаких ограничений, так как мы получали достаточно информации о том, куда идёт значительная часть нашего экспорта. Теперь мы не получаем эту информацию», — констатировал Путин.

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Президент отметил, что в 2021 году при обслуживании российского экспорта на 87% использовались доллар и евро. Однако сейчас в результате ограничений использование этих валют в международных расчётах России сократилось с 87% до 24%. Путин добавил, что, используя рубль в качестве национальной валюты, Россия сохраняет свой суверенитет.

«Растущий спрос в экономике, в том числе на инвестиционные ресурсы, тоже влияет на укрепление рубля. Это хороший сигнал», — резюмировал президент.

О росте цен на яйца

Многих граждан волновал вопрос о росте цен на куриные яйца в стране. Путин рассказал, что обсуждал ситуацию с ростом цен на яйца с министром сельского хозяйства и указал ему на проблему. В ходе своего выступления президент рассказал, что недавно разговаривал об этом с министром сельского хозяйства и интересовался, «как у него с яйцами». В ответ глава минист заверил, что «всё в порядке».

Президент извинился за ситуацию на рынке яиц и пообещал, что проблему исправят в ближайшее время.

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства», — сказал глава государства.

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Обсуждая тему с куриными яйцами, президент также добавил, что любит съедать на завтрак яичницу и в прошлом мог за раз съесть десять яиц.

Про запрет абортов

Президент России также обратил внимание и на обеспокоенность по поводу возможного запрета абортов в стране. По его словам, запрета на проведение абортов в стране нет, поэтому он не понимает, о какой «вакханалии» в данном вопросе может идти речь.

«Почему говорят о запретах, их же нет? Я, знаете, вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании, которые привели к употреблению суррогатов, к самогоноварению, увеличению жертв отравлений. В области, о которой мы говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что также знает о позиции религиозных деятелей касательно абортов и понимает её. Глава государства подчеркнул, что руководство страны заинтересовано в том, чтобы женщина, узнавшая о своей беременности, приняла решение сохранить ребёнка.

О льготной ипотеке

Отвечая на вопрос о продлении семейной ипотеки, Путин напомнил, что семейная ипотека скоро заканчивается. Она действует только до июля следующего года.

«Правительство думает над тем, чтобы её продлить», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что он уверен в необходимости продления семейной ипотеки.

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Президент напомнил, что минимальный первичный взнос по семейной ипотеке составляет 20%, процентная ставка равняется 6% годовых, а многодетные семьи дополнительно могут рассчитывать на субсидию в размере 450 тысяч рублей.

Кроме того, российский лидер призвал распространить льготную ипотеку в два процента в рамках поддержки новых регионов, действующую там на новые квартиры и дома, на вторичное жильё. Жилья в новых регионах пока строят мало, отметил российский лидер.

О мигрантах

Перейдя к вопросу о миграционной политики России, Путин заявил, что все приезжающие в РФ должны уважать законы страны и традиции народов России.

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации», — подчеркнул президент.

Глава государства также назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой. В этой связи властям не стоит решать экономические вопросы в ущерб коренному населению. Президент также добавил, что нужно создавать человеческие условия для мигрантов.

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По словам Путина, сейчас в России проживают более десяти миллионов трудовых мигрантов.

При этом органы власти должны следить за соблюдением законов и реагировать на нарушения. Как отметил президент, нужен специальный орган, помимо МВД, который бы находил решение по каждому аспекту проблемы, подходил комплексно.

О российском автопроме

Президент также прокомментировал и подорожание российских автомобилей на 40 процентов. По словам президента, повышение цен произошло из-за ухода с российского рынка зарубежных производителей авто, которые забрали с собой многие технологии и компоненты. Однако, Путин отметил, что стоимость авто в России «не улетела в космос», отметив необходимость развития собственной базы местными производителями автомобилей.

«Я, знаете, стараюсь так очень аккуратно говорить, потому что скажешь — завтра, а завтра не успеют сделать. Это вот сказал, обещал, а не сделали. Но я вас уверяю, производители активно работают. Уверен, что они добьются снижения цен», — сказал президент.

Разговор со своим двойником

В ходе мероприятия российский лидер также пообщался со своим виртуальным «двойником». Так, студент из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с помощью образа Путина, сгенерированного искусственным интеллектом, спросил у президента, правда ли что у него есть множество двойников.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати», — ответил президент.

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Что читает Путин сегодня

Путину также задавали и личные вопросы. Так, отвечая на вопрос о том, что президент читает на данный момент, он ответил, что перечитывает стихотворения Михаила Лермонтова. Томик Лермонтова лежит у президента на тумбочке в спальне, сказал он.

«Он гениальный молодой человек был. Мне очень интересно, как такие гениальные люди того времени мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днём. Вообще он гениальный человек. Я с удовольствием читаю», — рассказал президент.

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Также глава государства в шутку анонсировал намерение перечитать Уголовный кодекс, напомнив, что в ходе прямой линии один из журналистов заявил об избыточной суровости наказаний в России за незначительные правонарушения.

«Вот сейчас ещё перечитаю Уголовный кодекс. Некоторые считают, что наказание у нас слишком суровое за определённые незначительные правонарушения», — сказал глава государства.

Вера в русский народ

Последний вопрос задал журналист «Ъ» Андрей Колесников. Он спросил президента, какой совет самому себе Путин дал бы в 2000 году.

«Верной дорогой идёте, товарищи», — ответил президент.

Также российский лидер предостерёг бы себя от доверчивости по отношению к так называемым партнёрам.

«От чего бы предупредил — от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров», — сказал глава государства.

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Что касается напутствий, то тут глава государства посоветовал верить в великий русский, российский народ.

«В этой вере ― залог успеха возрождения, становления и развития России», ― заключил российский лидер.

После этого Владимир Путин завершил мероприятие, сказав «надо же и честь знать. Спасибо».