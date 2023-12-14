Москва, 14 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин уверен в победе России в специальной военной операции, такое заявление он сделал 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Уверен, победа будет за нами», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу в ходе специальной военной операции. Так он ответил на вопрос, победит ли России в конфликте.

В ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин также заявил, что мир на территории Украины наступит тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции.

Положение российских войск в зоне проведения спецоперации улучшается почти по всей линии боевого соприкосновения, практически все подразделения находятся в активной стадии действий, отметил также президент.

К конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ, напомнил Владимир Путин. Ещё одной причиной стали кровавые события в Донбассе, которые начались после свержения президента Украины Виктора Януковича, добавил глава российского государства.