Москва, 14 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Проблема статуса и прав бойцов частных военных компаний, которые участвовали и участвуют в боевых действиях, существует. Это 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции признал президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Проблема есть», ― сказал российский лидер, отвечая бойцу ЧВК, который сообщил, что после участия в спецоперации пытался получить официально статус ветерана, но везде ему отказали.

Путин считает, что пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны.

«Дело в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не допущены законом», ― пояснил он.

Он напомнил, что участники таких частных структур для участия в СВО контракты с государством не заключали, выплаты получали наличными. Поэтому, по его словам, сложно даже установить численность и списки этих частных подразделений, которые воевали.

При этом Путин подчеркнул, что участники специальной военной операции, состоящие в ЧВК, должны иметь все права наравне с военнослужащими Вооружённых сил России.

По его словам, Минобороны знает о необходимости решить эту проблему, правительство тоже знает. Он пообещал, что все необходимое будет сделано.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о необходимости принять закон, регулирующий деятельность частных военных компаний. Он подчеркнул, что в Госдуме продолжают работать по всем направлениям деятельности вооружённой структуры государства, в том числе и по ЧВК как одного из её компонентов.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России не нужны законы о частных военных компаниях и подобных организациях. Она подчеркнула, что в России много разных добровольческих и казачьих отрядов.

Матвиенко отметила, что участники спецоперации на Украине, в том числе мобилизованные и контрактники, доказали, что являются патриотами. При этом все должны участвовать в боевых действиях под единым командованием.