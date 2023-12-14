Москва, 14 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Новая волна мобилизации в России не планируется, так как необходимости в этом на сегодняшний день нет. Об этом президент Владимир Путин заявил 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», ― отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что благодаря кампании по привлечению добровольцев по контракту к российской армии приняли около 486 тысяч новобранцев, и поток желающих не сокращается. Президент также добавил, что каждый день 1,5 тыс. человек по всей России подписывают контракт с Минобороны.

По словам Путина, учитывая численность российской армии к концу текущего года, необходимости в дополнительной мобилизации нет.

Частичная Мобилизация осенью 2022 года

Как передавало ИА Регнум, в России 21 сентября 2022 года на фоне специальной военной операции была объявлена частичная мобилизация. Всего в рамках мобилизации призвали чуть более 300 тыс. человек. Частичной мобилизации подлежали те лица, которые проходили службу в рядах Вооружённых сил и имели определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Завершение частичной мобилизации

Министерство обороны России вечером 31 октября 2022 года объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации, связанных с призывом на военную пребывающих в запасе. Подготовка и вручение повесток прекратилась. Сообщалось, что в дальнейшем работу военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил будет организуют только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.