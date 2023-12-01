Москва, 1 декабря, 2023, 21:13 — ИА Регнум. В Минобороны России 1 декабря сообщили, что увеличение численности российских Вооружённых сил пройдёт поэтапно за счёт россиян, лично изъявивших желание проходить службу в армии по контракту.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«В соответствии с указом президента Российской Федерации, предельная численность ВС России увеличена на 170 тыс. военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером этого же дня президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии. Согласно документу, штатная численность Вооружённых сил России устанавливается в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе, признанном новым документом утратившим силу, показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Как ИА Регнум сообщало ранее, ещё в январе 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании по выполнению задачи об увеличении численности войск заявил, что для этого создадут новые межвидовые территориальные объединения ВС России — Московский и Ленинградский военные округа, а также группировки на территориях новых субъектов РФ. Министр обороны подчеркнул, что особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту и обеспечить их вооружением и техникой.