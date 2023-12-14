Москва, 14 декабря, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин перечитывает стихотворения Михаила Лермонтова, об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Томик Лермонтова лежит у президента на тумбочке в спальне, сказал он.

«Он гениальный молодой человек был. Мне очень интересно, как такие гениальные люди того времени мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днём. Вообще он гениальный человек. Я с удовольствием читаю», — рассказал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853085" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также глава государства в шутку анонсировал намерение перечитать Уголовный кодекс, напомнив, что в ходе прямой линии один из журналистов заявил об избыточной суровости наказаний в России за незначительные правонарушения.

«Вот сейчас ещё перечитаю Уголовный кодекс. Некоторые считают, что наказание у нас слишком суровое за определённые незначительные правонарушения», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе прямой линии один из журналистов напомнил, что прокуратура потребовала 14 лет лишения свободы за вымогательство журналистке Александре Баязитовой. Президент не согласился с тем, что такие требования надзорных органов можно назвать «охотой на ведьм», но при этом отметил, что «оторопевает», слыша о подобных сроках лишения свободы за экономические преступления. Он поручил законодателям оценить строгость наказания за правонарушения этого типа.

В сентябре 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил журналистам, что Владимир Путин на одной из встреч более получаса рассказывал ему о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта». Ниинистё признался, что хотел таким образом проверить знания Путина о русской культуре, и отметил, что президент России знает об этом «всё».