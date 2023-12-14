Москва, 14 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что запрета на проведение абортов в стране нет, поэтому он не понимает, о какой «вакханалии» в данном вопросе может идти речь. Об этом он сказал во время прямой линии 14 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Владимир Путин

«Почему говорят о запретах, их же нет? Я, знаете, вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании, которые привели к употреблению суррогатов, к самогоноварению, увеличению жертв отравлений. В области, о которой мы говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», — сказал глава государства.

Путин отметил, что также знает о позиции религиозных деятелей касательно абортов и понимает её. Глава государства подчеркнул, что руководство страны заинтересовано в том, чтобы женщина, узнавшая о своей беременности, приняла решение сохранить ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября Путин назвал проблему абортов острой. Тогда он отметил, что решить демографический вопрос может не только потенциальный запрет на продажу прерывающих беременность препаратов, но и улучшение социального положения в стране, повышение уровня благосостояния и соцобслуживания и другие аспекты. В то же время, как сказал Путин, правительство в последние годы сделало очень много, чтобы поддержать семьи с детьми.

Позднее, 13 декабря, нижегородские депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий делать аборты только в государственных клиниках. В частности, они предложили дополнить статью 56 закона об основах охраны здоровья россиян абзацем о том, что искусственное прерывание беременности проводят в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, фактически лишая такого права частные клиники.