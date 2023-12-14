Москва, 14 декабря, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине находятся 617 тысяч российских военных, линия фронта составляет свыше двух тысяч километров. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Протяжённость линии соприкосновения — свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка — 617 тысяч», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 декабря Путин рассказал, что положение российских военных в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается. Он уточнил, что в зоне боевых действий практически все находятся в активной стадии действий.

Ранее в этот же день глава государства рассказал, что мир с Украиной настанет тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных в начале СВО. Он напомнил, что таковыми являются денацификация и демилитаризация Украины, а также её нейтральный статус.