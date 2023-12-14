Путин прокомментировал ажиотаж на получение гражданства России
Путин поприветствовал желающих получить российское гражданство
Москва, 14 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал возникший ажиотаж на получение российского гражданства. Он заявил, что страна будет рада приветствовать всех желающих его получить законопослушных граждан.
«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов России. Нужно создавать для них нормальные человеческие условия. Мы будем только приветствовать всех законопослушных граждан других стран», — сказал президент.
Путин отметил, что в России не наблюдается массового потока мигрантов по сравнению с западной Европой и США, но там, в свою очередь, из-за этого скоро рискует полностью поменяться этнический состав. По мнению президента, скоро в США начнут преобладать латиноамериканцы.
Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Суд в Москве 13 декабря впервые после вступления в силу нового закона вынес решение об аннулировании российского гражданства за совершённые преступления. Двоих мужчин осудили за незаконный оборот наркотиков, в частности правоохранители нашли у них свёртки с мефедроном. У них изъяли российские паспорта.