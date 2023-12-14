Москва, 14 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал возникший ажиотаж на получение российского гражданства. Он заявил, что страна будет рада приветствовать всех желающих его получить законопослушных граждан.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов России. Нужно создавать для них нормальные человеческие условия. Мы будем только приветствовать всех законопослушных граждан других стран», — сказал президент.

Путин отметил, что в России не наблюдается массового потока мигрантов по сравнению с западной Европой и США, но там, в свою очередь, из-за этого скоро рискует полностью поменяться этнический состав. По мнению президента, скоро в США начнут преобладать латиноамериканцы.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Суд в Москве 13 декабря впервые после вступления в силу нового закона вынес решение об аннулировании российского гражданства за совершённые преступления. Двоих мужчин осудили за незаконный оборот наркотиков, в частности правоохранители нашли у них свёртки с мефедроном. У них изъяли российские паспорта.