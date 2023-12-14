Москва, 14 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. В ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопрос виртуального «двойника» о наличии у президента реальных двойников.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ Владимир Путин

В ходе мероприятия студент из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с помощью образа Путина, сгенерированного искусственным интеллектом, спросил у президента, правда ли что у него есть множество двойников.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать», — ответил президент.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Путин заявил на пленарном заседании конференции AI Journey, что общие усилия, направленные на развитие ИИ в России, уже дали результат. За последние годы в отечественной экономике и социальной сфере в 1,5 раза увеличилось применение решений, связанных с ИИ.

Кроме того, Путин назвал совершенно очевидным тот факт, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением ИИ в разные сферы жизни. Он подчеркнул также, что технологический мир будущего должен быть многополярным.