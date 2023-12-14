Москва, 14 декабря, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий, товарооборот в 2023 году превысит $200 млрд. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Мы знаем, и я просто повторю, обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий», — сказал Путин.

Он добавил, что в 2023 году товарооборот между двумя странами составит будет более $200 млрд долларов, рост составит 30% по сравнению с прошлым годом. При этом сотрудничество развивается в разных сферах, включая высокотехнологичные области, инфраструктуру.

По словам президента, отношения России и Китая являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.

Также глава государства подчеркнул, что Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию и создать блоки, в то время как Москва и Пекин не создают никаких блоков, а их дружба направлена не против кого-то, а на пользу двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. Он также указал на установившееся между двумя странами высокое доверие.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай готов вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений. По его словам, отношения двух стран характеризуются вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина играет всё более стабилизирующую роль на международном уровне, а отношения России и Китая находятся в самом лучшем состоянии за всю историю. Он отметил, что роль насыщенного доверительного диалога на высшем уровне между Москвой и Пекином трудно переоценить.