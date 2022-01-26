В Белоруссии не проводится «мягкая белорусизация». При этом «если мы не будем знать белорусского языка — мы не белорусы», заявил 25 января Александр Лукашенко. Выступая перед делегацией учёных постсоветской республики в президентском дворце, он посетовал на ошибки конструирования новой нации. Традиционно персональные огрехи были представлены как коллективные, детерминированные внешними факторами.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Отрицая инициированную им новую волну «белорусизации», Лукашенко упрекнул желавших его свержения в 2020 году русофобствующих национал-радикалов, заявив: «Вы знаете, благодаря этим нашим безумцам бчб-шным мы, отметая все, как говорят, выплеснули и ребенка».

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Затем Лукашенко перешёл на «беларускую мову», цитируя своих оппонентов-«змагаров» и иронично восклицая: «Беларуская мова родная, беларуская мова!».

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После этого он продолжил выступление на «трасянке» — смеси русских слов и белорусских диалектизмов, заявив (по версии госинформагентства БелТА): «Вы должны понимать, что-то, что нас отличает от других — это есть белорусский язык. Нам не надо от этого уходить. Нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал. Пусть, так сложилось, что это наш русский язык. Но русский язык нас не отличает от других. Допустим, от русских. А «беларуская мова» отличает от других».

ИА REGNUM Указатели на белорусском и английском языках на Минском ж/д вокзале

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«Русский язык — мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Так сложилось. Но уж следом и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти «родная беларуская мова, — цитирует Лукашенко госинформагентство. — Нельзя забывать свой язык. Если мы не будем знать белорусского языка — мы не белорусы. И русский язык, и «беларуская мова» — это наше. Но «беларускую мову», мы ее не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке. И нет здесь ничего антироссийского и так далее».

«Но мы под впечатлением августа 2020 года начали как-то выплескивать с этой водой мутной… И ребенка можем выплеснуть. Это ни в коем случае не должно быть. И молодежь это нормально понимает», — подчеркнул Лукашенко.

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«Политики у меня нет мягкой белорусизации. Это глупость полная, выдумка», — заявил он собранным в президентском дворце, проинформировало госинформагентство.

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Другие государственные СМИ Белоруссии подвергли речь Лукашенко ещё большей цензуре и дали «нарезку» наименее резких цитат по теме, которую Лукашенко неоднократно призывал закрыть. Например, гостелеканал «СТВ» так смонтировал выступление руководителя постсоветской республики по чувствительному вопросу: «Вы знаете, благодаря этим нашим безумцам бчбшным, мы, отметая все, как это говорят, выплеснули ребенка. Беларуская мова. Родная беларуская мова. Вы павінны разумець, што тое, што нас адрознівае ад другіх — гэта ёсць наш белорусский язык, беларуская мова. Нам не надо от этого уходить, надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал, пусть так сложилось, что это наш русский язык, наш. Но русский язык нас не отличает от других. А беларуская мова адрознівае ад другіх. Если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы. Под впечатлением августа 2020 года мы начали как-то выплескивать с этой водой мутной, и ребенка можем выплеснуть. Этого ни в коем случае не должно быть».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Лукашенко призвал замещать русский язык «мовой» именно так, как и практиковалось до кризиса 2020 года — «аккуратненько… без навала, без там каких-то непонятных телодвижений… не забудем свою «беларускую мову». В этом нет ничего нового, всё это на постоянной основе проделывалось и раньше — тайно принимались соответствующие решения без широкого общественного обсуждения, а русскоязычное большинство ставилось перед фактом уничтожения русскоязычной топонимики, навязывания местечковых бездарностей в статусе «национальных классиков» с обязательным изучением их макулатуры в школах и вузах, принуждения к восприятию националистических мифов, выдуманных «национальных символов», фейковых «национальных героев» и тому подобного.

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Попытка представить очередную волну насильственной «белорусизации» как «выдумку» не выдерживает никакой критики. Лукашенко тщетно пробует отрицать факты и явления, которым свидетелями являются миллионы его современников. Даже бывшие его особо приближённые из числа системных националистов — например, Павел Латушко, Павел Якубович, Геннадий Давыдько, Сергей Маскевич, Михаил Журавков и многие другие, расходясь по многим вопросам, едины в одном: протоколы поручений президента и другие документы из президентской администрации были направлены на реализацию тех мероприятий, которые в общественно-политической публицистике получили название «мягкая белорусизация».

Gov.by Павел Латушко

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В современных белорусских реалиях не может вдруг само по себе начаться уничтожение русскоязычной топонимики с заменой её на «мовную», английскую, китайскую и какую угодно, но не русскоязычную. Конституционно закреплённый государственный статус русского языка при этом не отменён, что вынуждает чиновников изощряться в ответах на закономерные вопросы возмущённого русскоязычного большинства Белоруссии.

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Антинародная «белорусизация» не сводится только лишь к навязыванию искусственно созданной и так и не прижившейся «мовы», более века насаждаемой всей мощью административного ресурса с детского сада и школьной скамьи. Политический курс на создание новой идентичности белорусов включает в себя тотальную ревизию истории. Об этом тоже зашла речь на мероприятии 25 января 2022 года во дворце несменяемого руководителя постсоветской Белоруссии.

«Говорят, в 90-е годы нам независимость досталась вот случайно и просто так — ну вот с неба свалилась. Как-то и я был увлечён этой практической теорией. А потом я подумал: Господи! Сколько веков, сколько поколений белорусов легло за эту «незалежность» 90-х годов! Она не случайная!» — сообщил Лукашенко новым академикам и другим учёным постсоветской республики.

«Может, в какой-то степени Бог нам и помог в этом плане. Но сколько мы положили людей, сколько поколений! Три, пять веков — да там с Великого княжества Литовского, может Полоцкого и Туровского мы всё время воевали за этот кусок земли, чтобы людьми зваться и жить на этом куске земли. Поэтому не так всё это, знаете, было просто и случайно», — добавил он, обращаясь к молчаливой аудитории, состоящей из бюджетной интеллигенции.

President.gov.by Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января во Дворце Независимости вручает государственные премии, дипломы академика и члена-корреспондента ученым Национальной академии наук

Лишь стоящий за трибуной системный националист и противник «символизма российского самодержавия на белорусских землях» — ректор Академии управления при президенте Вячеслав Данилович поддакивал: «Да, Полоцкого и Туровского».

Лукашенко подчеркнул, что «очень важно» — «чтобы вот этот стержень был у каждого человека, и я подумал: если мы в школе будем правильно это преподавать, то это дети усвоят и выйдут со школы с этим пониманием». Перебитый среди выступления Данилович подобострастно тряс головой. Собранные в зале осторожно переглядывались.

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На самом деле Лукашенко не сказал ничего нового. Все эти концепты системного национализма до 2020 года активно разрабатывались и ударными темпами жёстко насаждались на протяжении двух пятилеток очередной волны «белорусизации». Исполнители присутствовали в зале президентского дворца.

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Белорусские и российские эксперты ждали, когда Лукашенко наконец вернётся к «белорусизации». Маятник качнулся 25 января 2022 года. Свидетелями стали отнюдь не обыватели и какие-то люмпенизированные пролетарии — в президентском дворце собрали докторов наук и академиков, ректоров и всех тех, кого принято называть элитой.

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Александр Лукашенко снова и предельно убедительно, со всей наглядностью доказал всем: он такой же националист, как и Нурсултан Назарбаев, как и Сапармурат Ниязов, как и Леонид Кравчук, как и другие бывшие перевёртыши из КПСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кравчук

От приснопамятного национал-радикала и махрового русофоба Зенона Поздняка он тоже принципиально ничем не отличается. Различия сводятся не к целям и даже не столько к методам, сколько к способам. Лукашенко предпочитает варить лягушку медленно, однако практический выход будет тем же — ещё одна «анти-Россия», только в красно-зелёной обёртке.

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Отсюда понятно, почему с 2020 года пафосные заявления нынешнего руководства Белоруссии о намерении юридически оформить запрет на использование «фашистского» бело-красно-белого флага белорусских националистов и коллаборационистов до сих пор остаются словами. Понятно, почему Лукашенко не исполнил своего обещания подарить учебники по «Истории Беларуси» Владимиру Путину.

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Из нынешнего мероприятия в президентским дворце ясно и многое другое, касающееся не только вопросов языкознания или ревизии официальной историографии. Белоруссию вновь разворачивают в сторону этнического национализма, чтобы изнутри и постепенно подготовить её к перерождению. Таковое должно произойти не так быстро и не так жестоко, как это практиковали австро-венгерские офицеры, срезавшие интеллектуальный слой русинов в концлагерях Талергоф и Терезин, или подобно тому же процессу, который осуществляли в межвоенный период пилсудчики, тоже не брезговавшие этноцидом и лагерными жестокостями в Берёзе-Картузской.

Christian Ganzer Польский концентрационный лагерь в Берёзе-Картузской

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Очередная попытка представить междоусобные войны русских князей борьбой за «белорусскую», «украинскую» и прочую фейковую «незалежность» стала вполне ожидаемым русофобским выпадом, являющимся также выпадом против белорусской истории. Образно выражаясь, Лукашенко снова оседлал любимую ревизионистскую лошадку и ускакал на ней, как говорится, «у розныя напрамки» к своим «Скорине питерскому», «ленинградцам под немецкой оккупацией» и другим любимым персонажам.

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Где-то там притаилась и неизвестная науке якобы «многовековая борьба» за «белорусскую государственность», за «суверенитет и независимость Республики Беларусь». Таковую уже нащупали не только в объявленных Лукашенко «не нашими» Великой Отечественной войне и Отечественной войне 1812 года, но и, как выяснилось в «год исторической памяти», в периодах Великого княжества Литовского и даже ещё ранее — в периоде распада Древнерусского государства. Докопались «навуковцы» из НАН Белоруссии до «белорусской государственности» в доисторические времена, причислили к «белорусским шахтёрам» кроманьонцев.

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Не так давно над подобными изысканиями украинских коллег белорусских «навуковцев» смеялись. В 2014 году стало не до смеха, когда носители этих идей организованно пошли сжигать заживо и иными способами убивать сограждан. Александр Лукашенко снова желает разыграть националистическую карту, вдохновившись, видимо, тем, что в прошлый раз пронесло — в отличие от баловавшегося с такими же спичками Виктора Януковича. Забыли только спросить белорусов — преимущественно русскоязычных носителей традиционного западнорусского сознания, хотят ли они быть подопытными кроликами и при неудаче умыться кровью, как в Донбассе.

spoilt.exile Украинский националист

Обычно такие крены в официозной риторике сопровождаются политическими репрессиями. В 2016 году уголовному преследованию были подвергнуты представители белорусской интеллигенции из числа «пророссийских публицистов», критиковавшие русофобское мифотворчество системной и маргинальной прозападной оппозиции. В 2022 году правомерно ожидать арестов общественных деятелей, позволяющих себе публичные симпатии к России и критику продолжающейся «белорусизации», которая давно уже не «мягкая».

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