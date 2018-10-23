Киев в нарушение Минских соглашений продолжает обстреливать Донбасс. С 1 января до 30 декабря 2021 года только в ДНР пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, ещё 70 военнослужащих и семь мирных жителей погибли.

Только за последний год вооруженные формирования Украины обстрелами разрушили и повредили 111 гражданских объектов в ЛНР. Все переговоры о налаживании мира украинская сторона намеренно проваливает, делая формальные заявления, не стесняясь откровенного вранья.

Эти «танцы» украинский президент Владимир Зеленский исполняет под «бубен» США: Запад, несмотря на праздники, усилил риторику о «российском вторжении» на Украину. С призывом обнародовать список «самых болезненных санкций» в отношении России к президенту США Джо Байдену обратились бывшие американские дипломаты и сотрудники американской администрации по национальной безопасности.

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Не даёт покоя украинский вопрос канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. В своём новогоднем обращении он заявил: «В ситуации с Украиной мы — перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров».

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И вот уже Украина вовсю готовится к «войне». Сотни тысяч женщин на Украине приказом минобороны обязали встать на воинский учет из-за якобы угрозы «вторжения России».

Истеричные настроения подогревают американские СМИ: издание Financial Times приводит мнение «экспертов», которые в качестве основного варианта возможного развития событий рассматривают «массированные, но точечные ракетно-бомбовые удары с применением авиации, баллистических ракет, тяжёлых артиллерийских и огнеметных систем для нанесения противнику неприемлемого ущерба».

В качестве второго, наименее вероятного сценария, рассматривается полномасштабное вторжение.

Подробности о том, как США руками Украины пытаются раздуть войну в Донбассе, обвинив во всём Россию, читайте в трансляции ИА REGNUM.

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