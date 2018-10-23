1 Января
 
12:17

Американское издание Financial Times приводит мнение «экспертов» касательно возможных сценариев «российского вторжения» на Украину. Они заявляют, что масштаб столь ожидаемого на Западе вторжения будет зависеть от того, насколько быстро Киев признает своё поражение.