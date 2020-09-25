Минск, , 14:25 — REGNUM «Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: «Чего вы паритесь. В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленинградскую область — огромное количество людей. Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с Российской Федерацией, если мы наладим хорошее сотрудничество». Поэтому я вам благодарен, что вы отзываетесь на наши просьбы», — заявил 25 сентября Александр Лукашенко в ходе переговоров с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко предложил Дрозденко построить совместный терминал в морском порту, отметив, что «мы с большим удовольствием можем реализовать с вами этот совместный проект».

Вопрос ранее обсуждался с Владимиром Путиным, который «загорелся этим вопросом», сообщил Лукашенко. По его словам, белорусское участие в проекте будет обеспечено кредитом, взятым из тех средств, которые Россия согласилась уступить при коррекции белорусских обязательств по погашению российского кредита на строительства БелАЭС.

Напомним, атомную станцию в Гродненской области Белоруссии строит Атомстройэкспорт (подразделение Росатома) за счёт кредита правительства России ($10 млрд). Ввод первого реактора неоднократно откладывался и теперь ожидается в 2021 году, а второго — в 2022 году.

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В новом проекте на балтийском побережье, сообщил Лукашенко, белорусскую сторону интересует не только портовый терминал — «свой причал, скажем так, свой порт», но и снижение тарифов РЖД. Обращаясь к Дрозденко, он сказал: «Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Порт Усть-Луга — это же Ленинградская область. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один — это железнодорожные тарифы и перевалка в портах».

Кроме того, Лукашенко предложил создавать совместно с Ленинградской областью предприятия в рыбном хозяйстве. При этом он предложил российским рыбоводам комбикорма белорусского предприятия, созданного на китайские кредиты и деньги бежавшей из Киргизии «Семьи Бакиева».

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Лукашенко также напомнил об общей истории — о том, как в послевоенные годы ленинградцы развивали науку в БССР, участвовали в восстановлении Минска и строительстве минского метрополитена.

«Куда ни кинь, все связано с Питером», — констатировал Лукашенко.

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Напомним, с начала года товарооборот Белоруссии с Россией сокращён примерно на пятую часть от уровня 2019 года. Александр Лукашенко утвердил стратегию диверсификации белоруской внешней торговли, предусматривающей сокращение доли России до трети от общего объёма.

Также напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно высказывался по вопросам общей истории «Белоруссии и Ленинградской области». Он публично заявлял, что западнорусский печатник Франциск Скорина в начале XVI века «жил и творил в Питере» (основанном в 1703 году), а во время Великой Отечественной войны ленинградцы якобы находились «под оккупацией» — как и жители действительно оккупированной БССР.

«Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией и все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах», — поведал Лукашенко, выступая в июле 2019 года на межгосударственном форуме в Петербурге. Его речь сопровождалась кашлем сидящего рядом Владимира Путина.

В конце 2019 года Лукашенко дважды заявил, что не считает Отечественные войны «нашими». Ещё ранее он рассказывал об «ответственности» Белоруссии за Калининградскую область, где тоже есть морской порт.

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