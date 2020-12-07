Минск, , 14:29 — REGNUM В воскресенье 6 декабря все крупнейшие государственные телеканалы Белоруссии выдали в эфир сюжеты с критикой бело-красно-белой символики белорусских националистов и их девиза «Жыве Беларусь» («Живёт Белоруссия»). На государственном телеканале «СТВ» выступил ректор Академии управления при президенте Вячеслав Данилович.

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Комментируя использование националистической символики участниками пятый месяц длящихся протестных выступлений, а также легализацию такой символики в Прибалтике и на Украине, Данилович сказал: «Это очень печально, потому что по своей сути те люди, которые стояли под нацистскими знаменами, приобщались к человеконенавистнической идеологии».

По мнению Даниловича, недавно пересевшего из кресла руководителя Института истории НАН в ректорское кресло, человеконенавистническая идеология, явленая в годы войны, имеет прямую связь с бело-красно-белым флагом, который сейчас в Белоруссии используют как символ протеста.

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«Самым непосредственным образом, — сказал Данилович. — Это не секрет, любой профессиональный историк прекрасно знает и в курсе того, что бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами, то есть теми деятелями белорусского национального движения, которые сотрудничали с оккупационными властями. Этот флаг присутствовал и использовался вместе с флагом нацистской Германии, вместе с портретами Адольфа Гитлера. Использовался белорусскими полицейскими формированиями в качестве нарукавной повязки, в Союзе белорусской молодежи. Нам, белорусам, которые потеряли каждого третьего в этой страшнейшей войне, необходимо помнить, что этот символ в годы Великой Отечественной войны использовали те люди, которые сотрудничали с оккупантами, которые фактически уничтожали наш народ. Совершенно очевидные факты этого зафиксированы в многочисленных фотоснимках, кинолентах, хрониках, которые снимали те же самые оккупационные власти. Все это любой желающий может увидеть, познакомиться. Есть масса архивных документов и материалов по тому же самому Союзу белорусской молодежи, где все эти вещи выразительно и наглядно представлены. С отдалением исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны необходимо как можно шире говорить об этих неприятных, но исторических фактах, которые были в то время. Относительно бело-красно-белого флага — то, что он использовался коллаборационистами, теми, кто сотрудничал с германскими нацистскими оккупантами на территории Белоруссии».

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Комментируя обсуждаемый властями закон о героизации нацизма, Данилович прокомментировал желаемые «законодательные акценты» и сообщил: «Прежде всего, должна быть однозначно запрещена пропаганда нацистской идеологии, нацистской символики — всего того, что связано с этими мрачнейшими событиями нашей истории. Соответственно, еще я бы подчеркнул необходимость того, чтобы информация, эти объективные исторические факты как можно шире доносились до нашей общественности, до нашего молодого поколения. Сегодня, я думаю, и в учебной литературе, которая издается по историческим дисциплинам, по истории Белоруссии, эти фотоснимки, которые свидетельствуют о том, что данная символика была очень сильно запятнана в годы Великой Отечественной войны, должны присутствовать, чтобы наше молодое поколение имело полный спектр информации об этой символике. Мы ничего не должны замалчивать. Что было, то было, но это должны быть правдивые факты. А правдивые факты говорят объективно о том, что эта символика в годы Великой Отечественной войны была запятнана. Именно поэтому абсолютно для меня понятно и ясно, почему большинство нашего населения, тех людей, которые имели право голоса в 1995 году, проголосовали на референдуме за то, чтобы бело-красно-белый флаг не был государственным флагом Республики Беларусь. Потому что эта трагедия войны была жива во многих поколениях еще тех людей, которые жили».

Ранее, в бытность Даниловича директором Института истории НАН, сотрудники этого госучреждения фактически занималось реабилитацией бело-красно-белого флага («БЧБ-флага») и другой националистической символики, использовавшейся белорусскими националистами и коллаборационистами во время двух мировых войн и в межвоенные периоды. Данилович и другие системные националисты способствовали также легализации и распространению националистической мифологии, препятствуя сохранению исторической памяти.

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Данилович прокомментировал также события почти столетней давности, обратившись к теме неформально отмечаемого белорусской общественностью «Дня воссоединения белорусского народа», напоминающего об итогах начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного похода Красной Армии. В связи с этим экс-директор Института истории НАН заявил: «Западная Белоруссия окончательно вошла в БССР и белорусский народ воссоединился. Поэтому мы должны помнить, что, к сожалению, так сложилась судьба, что Белоруссия находится на геополитическом перекрестке. Тысячелетиями через наши земли проходили, прокатывались нашествия, войны и с запада, и с востока».

Он также уверен, что сейчас самое важное то, что «мы должны помнить и ценить, что, несмотря на тысячелетия тяжелейшей военной истории, наш народ, наши предки еще до того, как они стали называться белорусами, выстояли, сохранили на этой земле, отстояли свое право самостоятельно решать, как нам жить и развиваться, в каких союзах мы должны находиться».

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Напомним, критика символики белорусских националистов, русофобии и прочих проявлений политики «белорусизации» была поставлена в вину трём белорусским публицистам — фигурантам возбуждённого в 2016 году уголовного «дела регнумовцев». В 2018 году их, после 14 месяцев содержания в СИЗО, приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в «экстремизме». Тогда с апологетикой националистической символики и мифологии выступили представители института истории НАН (возглавлял Вячеслав Данилович) и Госкомитета судебных экспертиз (возглавлял нынешний генпрокурор Андрей Швед).

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