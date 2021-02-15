Минск, , 13:45 — REGNUM Используемая противниками бессменного правления Александра Лукашенко символика националистов, коллаборационистов и русофобов — бело-красно-белый флаг, не является запрещённой. Об этом 12 февраля в интервью российскому изданию «РБК» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

На прямой вопрос о согласии с идеей признания бело-красно-белого флага экстремистским Макей ответил: «Что касается флага, я думаю, что наши историки должны сесть и провести масштабное мероприятие, конференцию, обсуждение. Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме. Как бы какие-то резкие, запретные вещи, решения, не привели к тому, что это, наоборот, вызовет какое-то отторжение в участии общества, если даже это небольшая часть общества. Это моя личная точка зрения».«Пока решение не принято», — добавил министр, отвечая на вопрос о флаге.

Напомним, бело-красно-белый флаг был изобретён в 1917 году и активно использовался белорусскими националистами в период Первой мировой войны и Гражданской войны в России, однако не был принят широкими массами белорусского населения. В годы Великой Отечественной войны этот флаг использовался гитлеровскими пособниками, а в послевоенный период — националистами в эмиграции, тесно сотрудничавшими с западными спецслужбами. После окончания Холодной войны во время горбачёвской «перестройки» в СССР флаг стал символом праворадикальных националистических русофобских объединений. С осени 1991 года символика этих объединений становится государственной. В 1995 году через референдум Александр Лукашенко добился смены государственной символики на нынешнюю, флаг националистов снова стал их корпоративным символом. В 2020 году, протестуя против фальсификации президентских выборов, под бело-красно-белым флагом выступили не только националисты, но и противники бессменного правления Лукашенко.

В начале 2021 года генпрокуратура заявила о передаче в парламент пакета документов о призвании бело-красно-белого флага экстремистским символом в соответствии с законом «О противодействии экстремизму». Тем временем МВД Белоруссии задерживает и подвергает штрафам граждан с символикой такой расцветки. Лукашенко называет бело-красно-белый флаг «фашистским», с чем незадолго до увольнения не согласились сотрудники НАН Белоруссии.