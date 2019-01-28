Первый месяц 2019 года в Воронежской области запомнился стартом мусорной реформы, официальным созданием особой экономической зоны, а также коммунальными ЧП и крупными авариями. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Сергей Золотых Воронеж

Мусорные дискуссии

С 1 января в Воронежской области, как и во многих регионах России, была введена в действие новая система вывоза мусора. И хотя федеральные власти предоставили регионам отсрочку для вступления в реформу, в Воронежской области решили, что как минимум один из восьми мусороперерабатывающих кластеров — он включает в себя Воронеж, Нововоронеж и еще несколько районов области — к работе готов.

С начала года в Воронежской области, в отличие от многих соседей, не было серьезных проблем с вывозом мусора. Но еще перед Новым годом, когда был объявлен новый тариф, который составил 591,14 рубля за один кубометр мусора и 165 рублей с одного проживающего в месяц, многие воронежцы высказывали недовольство: для некоторых семей оплата этой строчки выросла в разы. В итоге губернатор Александр Гусев поручил принять меры для того, чтобы рост фактического уровня оплаты для воронежцев не был столь ощутимым.

Между тем 10 января стало известно, что заместитель министра природных ресурсов Владимир Логинов (до этого работавший в Воронежской области) обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить действия глав ряда регионов при формировании тарифов на вывоз мусора. В числе руководителей, на действия которых обратили внимание в Минприроды, оказался и губернатор Воронежской области Александр Гусев. В частности, в письме сообщалось о действиях, которые «препятствуют выходу на рынок региональных операторов, среди которых необоснованное снижение тарифов и нормативов накопления».

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С мусором к генпрокурору: первая рабочая неделя в Воронеже

Позже в правительстве региона разъяснили — снижение платы для населения решено сделать за счет бюджета: НДС, включенный в тариф, заплатит регион, фактическая же плата для воронежцев составит около 100 рублей с одного проживающего. В последний день месяца, 31 января, Воронежская облдума приняла соответствующие поправки в региональное законодательство.

Об этом: НДС за мусор воронежцев оплатят из бюджета: закон принят

Govvrn.ru Сортировка мусора

Кстати, в январе стало известно о том, что единого мусорного оператора, указ о создании которого 14 января подписал президент Владимир Путин, может возглавить известный воронежский бизнесмен, с чьим именем связывают в прошлом контроль значительной доли коммунального рынка Воронежа, Вадим Ишутин.

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ОЭЗ к нам приходит

Ещё не успели закончиться длинные новогодне-рождественские выходные, как из правительства РФ пришла новость, которой долго ждали: особая экономическая зона в Воронежской области официально создана.

Об этом: Особая экономическая зона официально создана в Воронеже

«Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Центр» на территории муниципального образования Новоусманский муниципальный район Воронежской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — говорится в постановлении правительства РФ, которое было опубликовано 6 января.

Планируется, что ОЭЗ не будет замкнута на какой-то одной отрасли промышленности: здесь намерены развивать металлургическое производство, химическую промышленность, производство оборудования для пищевой промышленности, тяжёлое машиностроение, энергетическое машиностроение, электрохимическую и кабельную промышленность, нефтегазовое машиностроение, станкоинструментальную промышленность, судостроительное оборудование (в части судового комплектующего оборудования). Также планируется развитие радиоэлектронной промышленности, фармацевтической и медицинской промышленности, гражданского авиастроения, двигателестроения.

Govvrn.ru Индустриальный парк «Масловский»

На момент подписания документа о создании ОЭЗ подтверждения о намерениях реализовать инвестпроекты на 3,5 млрд рублей инвестиций были получены от шести компаний. К 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ может достичь 9 млрд рублей, предполагается создание 1,4 тыс. рабочих мест, объём выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг превысит 75 млрд рублей, а совокупный объём налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней от ОЭЗ «Центр» — более 12 млрд рублей.

Коммунальные страдания

В Воронеже январь прошел под знаком обсуждения коммунальных проблем. А их было немало. Прежде всего, сложности были связаны с уборкой снега. Длинные праздники продемонстрировали, что все усилия мэрии разбиваются о нехватку дворников, об игнорирование со стороны управляющих компаний, да и просто о зиму, которая в этом году оказалась необыкновенно снежной. И если по традиции проезжую часть города, по крайней мере на основных магистралях, чистят добросовестно, то вот о тротуарах в некоторых районах, например Центральном и Ленинском, явно забыли.

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На безобразную уборку города обратил в итоге внимание мэр Вадим Кстенин — и буквально на следующий день в центре можно было наблюдать большое количество людей в рабочей одежде с ломами и лопатами в руках.

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В январе также снова обсуждалась тема передачи убыточного муниципального предприятия «Воронежтеплосеть», которое снабжает теплом и горячей водой около трети города, в концессию. Решение, по сути, было принято давно, найден и концессионер — ПАО «Квадра», которое уже работает в Воронеже.

Сам договор концессии, кстати, уже подписан — его заключили в правительстве России, в присутствии вице-премьера Алексея Гордеева 1 февраля.

Об этом: «Воронежтеплосеть» официально передана в концессию «Квадре»

Josh Wedin Батарея отопления

В соответствии с соглашением, «Квадре» на 15 лет передается в концессию имущественный комплекс МКП «Воронежтеплосеть», в том числе — 142 котельных, 80 центральных тепловых пунктов и 546 км тепловых сетей. По условиям соглашения, концессионер инвестирует в теплосетевой комплекс Воронежа 3,65 млрд рублей: около двух миллиардов — в реконструкцию теплосетей, еще около 1,5 млрд — в реконструкцию оборудования ЦТП и котельных.

Между тем буквально накануне заключения соглашения на одной из котельных «Воронежтеплосети» произошло ЧП. Утром 31 января на здание котельной по улице Еремеева, 25, обрушилась 20-метровая кирпичная вентиляционная труба. В результате само здание постройки 1970-х годов частично разрушилось. Травмы получили две сотрудницы котельной: одна была госпитализирована, вторая позже самостоятельно обратилась к медикам. Восемь домов по улице Еремеева, в которых проживают около 200 человек, из-за ЧП остались без теплоснабжения — впрочем, его восстановили уже в ночь на 1 февраля.

Об этом: Обрушение котельной в Воронеже: один пострадавший и восемь домов без тепла

В Воронеже восстановили подачу тепла, нарушенную из-за обрушения котельной

Судьба архитектурного наследия

В январе градозащитники в очередной раз подняли вопрос сохранности знаменитого дома Гардениных, расположенного в переулке Фабричный, тихом центре Воронежа. Дом был построен в 1735 году и сегодня является самым старинным зданием-памятником в городе. Здание является объектом культурного наследия, но при этом дом, который к тому же до недавнего времени был жилым, находится в аварийном состоянии.

1 января в этом доме произошел пожар — второй за последние несколько месяцев. Пламя повредило стены внутри здания и кровлю на площади 30 кв. м.

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Здание оказалось в столь плачевном положении во многом из-за того, что, как выяснилось, имеет двух хозяев: большая часть дома находится в федеральной собственности, менее половины — в муниципальной. Впрочем, по последним данным, власти Воронежа намерены направить заявление в Федеральное агентство по управлению госимуществом о полной передаче дома в муниципальную собственность: это позволит как минимум законсервировать разрушающееся здание.

SergSKV Дом купцов Гардениных

Аварийный январь

В январе на дорогах Воронежской области произошло сразу несколько крупных аварий. Так, 9 января в Бобровском районе на 637-м км автодороги М-4 «Дон» грузовик столкнулся с автобусом. Обошлось без погибших, но в больницу с травмами попали два человека, в том числе 12-летняя девочка.

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В тот же день, 9 января, на другом участке трассы «Дон», в Верхнемамонском районе столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии один человек погиб на месте, еще четверо, в том числе ребенок, попали в больницу.

Об этом: Пять автомобилей столкнулись на трассе под Воронежем

10 января в Семилукском районе столкнулись ВАЗ-2104 и микроавтобус Mercedes. В результате аварии две пассажирки автомобиля ВАЗ-2104 погибли на месте. Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами. Полиция начала проверку по факту аварии.

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Самая крупная авария января произошла в Нижнедевицком районе 15 января — автомобиль Lexus вылетел на полосу встречного движения и врезался в две другие легковые машины. Результат — восемь погибших. Судя по данным полиции, выживших в аварии не было: сразу после столкновения автомобили загорелись, пожарным понадобилось немало усилий, чтобы потушить пожар. Спасать уже было некого.

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Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми

Тогда же стало известно, что в Lexus находился буквально за две недели до этого назначенный управляющий директор Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко, за рулем находился его водитель — также сотрудник комбината.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Об этом: Официально: директор ОЭМК с водителем погибли в ДТП в Воронежской области

По данным СМИ, Тищенко спешил на совещание в Москву. И хотя его водителя на комбинате охарактеризовали как опытного и ответственного, очевидцы свидетельствуют: скорость автомобиля была очень высокой.

Власти региона заявили о намерении сделать выводы из трагедии.

«Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы больше таких тяжелых аварий не происходило на территории нашей области. Считаю необходимым усилить меры безопасности на особо аварийных участках федеральной дороги «Курск — Воронеж — Борисоглебск. В ближайшее время нужно обратиться в «Росавтодор», чтобы их специалисты начали проводить технические мероприятия по расширению дороги, если возможно — по обеспечению разделительно-барьерного ограждения. Мы со своей стороны должны в этом году установить там стационарные комплексы фотовидеофиксации», — сказал губернатор.

Об этом: На трассе под Воронежем, где погибли 8 человек, усилят меры безопасности