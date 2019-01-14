С мусором к генпрокурору: первая рабочая неделя в Воронеже

Зоя Емельянова, , 11:43 — REGNUM

Как прошла первая рабочая неделя 2019 года — в обзоре воронежских СМИ.

От мусора до Генпрокуратуры

Первая, пусть и короткая неделя 2019 года в Воронежской области ознаменовалась и первым скандалом.

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С 1 января Воронежская область, как и большинство регионов России, вступила в мусорную реформу. И хотя воронежским властям в целом удалось избежать проблем с вывозом мусора, которые отмечались по всей стране, без сложностей не обошлось.

10 января стало известно, что заместитель министра природных ресурсов Владимир Логинов (кстати, до этого работавший в Воронежской области) обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить действия глав ряда регионов при формировании тарифов на вывоз мусора. В числе руководителей, на действия которых обратили внимание в Минприроды, оказался и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как сообщило 10 января издание «Коммерсантъ», заместитель министра природных ресурсов Владимир Логинов в письме к генпрокурору Юрию Чайке «сообщает о фактах, которые «препятствуют выходу на рынок региональных операторов, среди которых необоснованное снижение тарифов и нормативов накопления» отходов». При этом, напоминает издание, ранее на случаи снижения уже установленных тарифов на услуги вице-премьеру Алексею Гордееву и главе Минприроды Дмитрию Кобылкину жаловался ряд региональных операторов.

В обращении в Генпрокуратуру, пишет издание, «говорится о случаях отмены «экономически обоснованного единого тарифа регионального оператора с целью его последующего снижения». В документе отмечается, что тарифы не подлежат изменению в течение периода их действия, за исключением их пересмотра по таким основаниям, как решение суда, приобретение региональным оператором мощностей по утилизации отходов, изменение системы налогообложения».

"Владимир Логинов просит Генпрокуратуру провести проверку соблюдения региональными властями российского законодательства при установлении нормативов накопления отходов и утверждении тарифов компаниям по вывозу мусора. Помимо этого, замминистра просит отдельно проверить «факты подготовки противоправных деяний» со стороны руководства Воронежской области и Краснодарского края», — пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что в правительстве Воронежской области буквально сразу отреагировали на информацию в СМИ, заявив, в частности, что вся работа по реформированию системы обращения с отходами ведется в интересах, прежде всего, жителей региона.

«Основной приоритет — не допустить необъективный рост платы для населения и одновременно обеспечить повышение качества услуг соразмерно росту тарифа. Решения принимают в рамках указаний Минприроды РФ и во взаимодействии с заинтересованными федеральными ведомствами, а также с региональным оператором. Возникающие вопросы носят рабочий характер и решаются оперативно, в том числе с привлечением правоохранительных и надзорных органов федерального и регионального уровней, если это необходимо», — цитирует представителя правительства региона РИА «Воронеж».

Пригодны для проживания — непригодны для жизни

О том, как в Воронеже ведется расселение ветхого жилья, на примере отдельно взятых домов пишет 10 января «Российская газета» в материале «Жить можно?». https://rg.ru

Жителям дома №185 по улице 9 января потребовалось два года, чтобы доказать чиновникам: дом, изношенный на 89%, достаточно опасен для жизни, чтобы войти в муниципальную программу расселения.

«Чтобы ветхий дом № 185 могли включить в муниципальную программу сноса, жильцы за свой счет пригласили экспертов. Те оценили износ постройки в 89 процентов и выявили угрозу обрушения конструкций: трещины, деформации, прогибы фундамента и несущих стен. Но мэрия заказала альтернативное обследование, и дом сочли пригодным для проживания. После вмешательства активистов ОНФ прошла еще одна экспертиза — и аварийность строения все же подтвердилась. В администрации Воронежа «фронтовиков» заверили в том, что межведомственная комиссия решит судьбу здания в ближайшее время», — пишет издание. Но пока люди остаются в старом доме, остаются и прежние проблемы, в том числе, например, стабильно протекающая кровля.

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И таких домов, отмечает автор статьи, в Воронеже немало. А темпы расселения их зависят от того, заинтересует ли участок под домом застройщиков. Например, пишет издание, двухэтажный дом №77 на улице Транспортной, построенный в 1954 году, включен в территорию, которую предстоит развивать за счет инвестора, еще два года назад. Однако при проведении экспертизы специалисты пришли к выводу, что «основные конструкции жилого дома находятся в работоспособном техническом состоянии, имеющиеся дефекты малозначительно влияют на несущую способность здания». На 2022 год здесь даже запланировали капремонт, а в реконструкции и тем более в сносе, уверены чиновники, необходимости нет. При этом дом все же вошел в программу «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда» — в ее рамках сносом домов занимаются застройщики.

«Соседний дом № 75 признали аварийным. Хотя он точно такой, как наш. Разница только в том, что мы попадаем в санитарную зону электроподстанции», — говорят жители дома.

«Программа развития застроенных территорий в Воронеже забуксовала. У нас перспективными для освоения объявлено 26 зон, а реально расселение коснулось единичных участков. Сбой в реализации объясняется тем, что в большинстве случаев заниматься территориями старой застройки для бизнеса экономически неэффективно. Чтобы решить проблему, надо синхронизировать планы развития этих кварталов с муниципальной программой сноса аварийного жилья и с инвестиционными программами естественных монополий. Кроме того, нужно отладить межведомственное взаимодействие управлений жилищных отношений и строительной политики города», — считает председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев.

Снова о концессии

На прошлой неделе мэрия Воронежа объявила о сроках передачи имущества муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть» в концессию ПАО «Квадра». Отметим, что вопрос концессии муниципального предприятия, которое обеспечивает теплом треть города, но при этом является хронически убыточным, обсуждался последние четыре-пять лет. Однако ясность появилась только в 2018 году. Судя по более ранним заявлениям, власти Воронежа надеялись заключить концессионное соглашение в более короткие сроки (назывался и декабрь 2018 года, и февраль 2019 года), однако, по последним данным, договор концессии планируется подписать в марте.

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Как пишет издание De Facto, управление ЖКХ администрации Воронежа подвело итоги отбора потенциальных концессионеров для «Воронежтеплосети». Вариантов не было — «Квадра» стала единственной компанией, вызвавшейся взять имущественный комплекс муниципального предприятия в эксплуатацию. Соглашение с ПАО «Квадра» мэрия заключит на 15 лет, с объемом инвестиций на сумму не менее 3,6 млрд рублей.

«Теперь предстоит согласование передачи имущества предприятия в концессию депутатами областной думы, сразу после этого будет заключено соглашение. Имущественный комплекс предприятия перейдет концессионеру в марте, тогда же и начнется реализация инвестиционной программы», — отметил первый вице-мэр по городскому хозяйству Воронежа Сергей Петрин.

Как напоминает издание, «разговоры о передаче «Воронежтеплосети» в концессию ведутся уже несколько лет. По задумке властей, инвестор не только модернизирует активы предприятия, но и поможет решить проблемы с долговой нагрузкой. «Квадра» изначально называлась наиболее вероятным инвестором. Впрочем, ее представители настояли на комплексном аудите «Воронежтеплосети». Состоялся ли он и каковы его результаты, публично не сообщались».

Четыре новых молочных комплекса

Первая постпраздничная рабочая неделя в Воронежской области завершилась на позитивной новости — 11 января в регионе было запущено сразу четыре новых молочных комплекса. Все комплексы введены в строй одним из крупнейших предприятий региона ООО «ЭкоНиваАгро».

Как пишет портал «Обозреватель.vrn», один из комплексов открыт в селе Коршево Бобровского района. Комплекс рассчитан на 2800 голов дойного стада, также в его составе площадка для откорма 3800 голов молодняка. Второй комплекс, также в Бобровском районе, открыт на территории райцентра — он также рассчитан на 2800 голов дойного стада и 4230 голов молодняка молочных пород. Два других комплекса, также на 2800 голов дойного стада каждый, открыты в Лискинском районе.

ВГУ накажут за билеты в кино

Воронежский государственный университет нарушил законодательство при закупке билетов в кино — нарушения нашла прокуратура, об этом 12 января сообщил портал «Моё!».

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«Прокуратура Центрального района нашла нарушения закона при покупке билетов в кино для студентов ВГУ. Прокуратура инициировала проверку после жалобы активистов штаба Навального по поводу целесообразности такой закупки. Напомним, вуз направил 527 тысяч рублей на приобретение 1 200 сертификатов, которые в течение 2019 года можно обменять на билеты на любой сеанс. Активистов смутило, что по документации, размещенной на сайте госзакупок, требованиям вуза из всех кинотеатров Воронежа соответствует только один. Так, в условиях техзадания указано: мультиплекс должен состоять не менее чем из девяти залов и находиться на расстоянии от полутора до двух километров от главного корпуса ВГУ. Под это описание подходит лишь кинотеатр в «ГЧ». Другие либо находятся дальше, либо не насчитывают такого количества залов», — пишет издание, отмечая, что стоимость одного билета при закупке была явно завышенной.

«На аукцион заявился лишь один участник — ИП Сёмка Артём Владимирович. Через него недавно приобретались билеты на 1,2 миллиона на концерт «Ленинграда», а также на другие культмассовые мероприятия — походы в Камерный театр или на каток. Во всех случаях он был единственным, кто подавал заявку на участие и, как следствие, выигрывал тендер», — добавляет издание.

В итоге прокуратура Центрального района в ответе активистам сообщила, что деньги на билеты — субсидия на выполнение государственного заказа. Тем не менее ведомство нашло ряд нарушений законодательства при закупке билетов.

«Судя по тому, что ведомство внесло ректору лишь представление, прокуратура не посчитала найденные нарушения серьезными. Что именно должен устранить ректор, ведомство в своем письме не уточнило», — пишет «Моё!».