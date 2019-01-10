На губернаторов Воронежской области и Кубани пожаловались генпрокурору

Воронеж, , 18:05 — REGNUM Законность действий руководства ряда регионов России, в том числе, Воронежской области и Краснодарского края попросило проверить Генеральную прокуратуру России Минприроды РФ.

По информации «Коммерсантъ», обращение к генпрокурору Юрию Чайке направил заместитель министра природных ресурсов Владимир Логинов. В нем, в частности, говорится о том, что руководство ряда субъектов создает условия для нарушения федерального законодательства.

«В некоторых регионах руководство не только не отслеживает соблюдение требований законодательства РФ, но и создает условия для его нарушения», — цитирует издание письмо.

Замглавы министерства природных ресурсов просит Генпрокуратуру проверить соблюдение региональными властями законодательства при установлении нормативов накопления отходов и утверждении тарифов компаниям по вывозу мусора. Отдельно в письме содержится просьба проверить «факты подготовки противоправных деяний» со стороны руководства Воронежской области и Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, новый тариф на вывоз мусора в Воронежской области был утвержден в конце декабря 2018 года. В частности, с 1 января жители многоквартирных домов в Воронеже будут платить 165 рублей за одного прописанного в квартире.

Комментируя новый тариф на встрече с журналистами, губернатор Александр Гусев заявил, что перед профильными ведомствами поставлена задача: фактический рост уровня оплаты для граждан не должен превышать 5%, отметив, что неисполнение поручения грозит чиновникам увольнениями.

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«В Воронеже мы провели конкурс и определили регионального оператора, просчитали НДС, плату за негативное воздействие. Тариф растет, и либо мы откажемся от регионального оператора и не вступим в федеральную реформу, либо пересчитаем нормы накопления, сбалансируем платеж, чтобы его рост не превышал пяти процентов. Будем отстаивать это решение», — сказал тогда глава региона. С 1 января 2019 года регион вступил в реформу обращения с ТКО.