НДС за мусор воронежцев оплатят из бюджета: закон принят

Воронеж, , 12:13 — REGNUM Законопроект, который позволит возмещать сумму НДС, заложенную в тарифе на вывоз мусора, из бюджета Воронежской области, утвердила Воронежская областная дума на заседании 31 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тариф на вывоз одного кубометра мусора с 1 января 2019 года в Воронежской области составляет 591 рубль 14 копеек. Изначально стоимость вывоза мусора с одного проживающего была утверждена в размере 165 рублей в месяц. Однако по поручению губернатора Александра Гусева было принято решение о возмещении суммы НДС, включенной в тариф, из бюджета региона. На эти цели в бюджете региона на 2019 год предусмотрено 350 млн рублей. Теперь, после утверждения изменений в законодательство, платеж для воронежцев должен составить около 100 рублей в месяц с одного проживающего.

Ранее руководитель департамента ЖКХ Воронежской области Галина Смирнова заявляла, что тариф с учетом измененного законодательства — то есть около 100 рублей с человека — будет применен уже в платежках за январь, которые воронежцы получат в феврале. Между тем, по информации ИА REGNUM, подрядчики регоператора уже выставили некоторым многоквартирным домам Воронежа счета по тарифу с учетом НДС — 165 рублей 30 копеек с проживающего. Например, такой счет руководитель одного из ЖСК Воронежа получил ещё в середине января.

Напомним, с 1 января на части территории Воронежской области, в том числе Воронеже, начала действовать новая система вывоза бытовых отходов. В числе изменений, которые ожидают воронежцев, ‑ и подход к формированию тарифа: теперь плата за мусор будет начисляться не по количеству квадратных метров, а по числу проживающих.