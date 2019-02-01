«Воронежтеплосеть» официально передана в концессию «Квадре»

Воронеж, , 16:12 — REGNUM Соглашение о передаче муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть» в концессию ПАО «Квадра» подписано сегодня, 1 февраля, в Москве, в правительстве РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В церемонии подписания концессионного соглашения принял участие губернатор Александр Гусев, на ней присутствовал также вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев. Соглашение подписали мэр Воронежа Вадим Кстенин и генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов.

Срок соглашения — 15 лет. В соответствии с документом, ПАО «Квадра» передается в концессию имущественный комплекс МКП «Воронежтеплосеть», в том числе — 142 котельных, 80 центральных тепловых пунктов и 546 км тепловых сетей. По условиям соглашения, концессионер инвестирует в теплосетевой комплекс Воронежа 3,65 млрд рублей: около двух миллиардов — в реконструкцию теплосетей, еще около 1,5 млрд — в реконструкцию оборудования ЦТП и котельных.

«Мы решили поднять подписание соглашения на правительственный уровень из-за того, что это для Воронежа важный и профессиональный шаг. Жители Воронежа ждут одного — устойчивого теплоснабжения и чтобы цены были умеренными. Концессия должна все это обеспечить», — сказал Алексей Гордеев.

«Мы ждем, что через 15 лет получим в муниципальную собственность обновленные объекты. Мы договорились, что нам нужно опережающее инвестирование. Я уверен, что средства, направленные на модернизацию, ощутимо повысят качество теплоснабжения всех жителей Воронежа», — отметил губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность передачи в концессию МКП «Воронежтеплосеть», которое обеспечивает теплом и горячей водой около трети жилого фонда областного центра, обсуждается с 2014 года. Как ранее заявлялось, это решение позволит городу экономить около 400 млн руб. в год. Добавим — это второе муниципальное предприятие, переданное в концессию: воронежский водоканал был передан «РВК-Воронеж» в 2012 году.

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