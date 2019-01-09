Пять автомобилей столкнулись на трассе под Воронежем

Воронеж, , 22:06 — REGNUM Автоавария с участием сразу пяти автомобилей произошла в Воронежской области на федеральной трассе М-4 «Дон» вечером 9 января, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. В результате один человек погиб, четверо пострадали.

По предварительным данным, ДТП произошло около 18:40 на 697 км федеральной трассы — на территории Верхнемамонского района Воронежской области. Участниками аварии стали автомобили Ford Focus под управлением 57-летнего жителя Московской области, «Митсубиси Аутлендер» под управлением 37 — жителя Московской области, Volkswagen Passat под управлением 38-летнего жителя Ивановской области, Subaru Forester под управлением 23-летнего жителя Ставропольского края и грузового автомобиля КамАЗ под управлением 52-летнего жителя Ростовской области.

Как установлено, легковые автомобили двигались в сторону Москвы, а грузовой автомобиль в сторону Ростова-на-Дону. Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом, который, в свою очередь, врезался в три других автомобиля.

В результате аварии водитель Volkswagen погиб на месте. Еще четыре человека, в том числе 12-летняя девочка, получили травмы и госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 января в Бобровском районе столкнулись большегрузный автомобиль и автобус с пассажирами. В результате в больнице с травмами оказались водитель автобуса и пассажирка 12 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области грузовик столкнулся с автобусом: есть пострадавшие