Единого мусорного оператора РФ может возглавить воронежский бизнесмен

Воронеж, , 12:59 — REGNUM Воронежский бизнесмен Вадим Ишутин, чье имя связывают с деятельностью «Воронежской коммунальной палаты», назван в качестве основного претендента на пост руководителя единого мусорного оператора, указ о создании которого накануне, 14 января, как сообщало ИА REGNUM, подписал президент Владимир Путин.

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В соответствии с указом, функции и полномочия учредителя «Российского экологического оператора» — единого мусорного оператора будет осуществлять Министерство природных ресурсов. Главная задача компании — создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В наблюдательный совет «Российского экологического оператора» войдут первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и ряд других министров.

Между тем, по информации газеты «Коммерсантъ», которая ссылается на источники, «близкие к правительству», в качестве вероятного претендента на пост руководителя единого мусорного оператора рассматривается кандидатура известного в Воронеже бизнесмена Вадима Ишутина, которого называют «одним из ближайших соратников» замглавы Минприроды Владимира Логинова, также ранее работавшего в Воронеже.

«Вадим Ишутин — очевидный, если не единственный кандидат на этот пост. Оператор — прямая «епархия» и детище Владимира Логинова, а господин Ишутин — полностью доверенный ему человек», — цитирует «Коммерсантъ» свой источник в Минприроды.

В Воронеже имя Вадима Ишутина (бывшего депутата Воронежской областной думы) связывали с «Воронежской коммунальной палатой» — некоммерческим партнерством, в свое время объединявшим большую часть городских управляющих компаний (на обслуживании находилось до 70% жилых домов). В 2012 году «ВКП» получила предостережение УФАС в связи с заявлениями главы палаты о возможности создании управляющих компаний-клонов, чтобы «решить проблему» долга в миллиард рублей.

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В 2013 году в офисе палаты проходили обыски, а позже было возбуждено уголовное дело о хищении 500 млн рублей коммунальных платежей. Впрочем, дело через некоторое время было прекращено за отсутствием события преступления. Сама палата прекратила свое существование. Однако, по данным местных СМИ, структуры, подконтрольные Ишутину, владели несколькими управляющими компаниями в Воронеже. В августе 2018 стало известно о намерении выкупить их со стороны московской ГК «ПиК».

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