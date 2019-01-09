В Воронежской области грузовик столкнулся с автобусом: есть пострадавшие

Бобров, Воронежская область, , 09:36 — REGNUM Два человека, в том числе 12-летняя девочка, госпитализированы в результате ДТП с участием автобуса в Воронежской области 9 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла около 00:45 в Бобровском районе на 637 км автодороги М-4 «Дон». Как предварительно установлено, грузовой автомобиль МАЗ с прицепом под управлением 43-летнего водителя двигался в сторону Ростова-на-Дону. При торможении прицеп вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Volvo, который ехал навстречу. В результате 34-летний водитель автобуса и его пассажир, 12-летняя девочка, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

В автобусе также находились еще 47 пассажиров. Они не пострадали. Пассажиры были отправлены по маршруту следования в Москву. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Отметим, что за 8 января в Воронежской области зафиксировано 102 ДТП, один человек погиб, еще один получил травмы. За 7 января было зафиксировано 62 автоаварии.