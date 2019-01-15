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Семь человек погибли в массовой автоаварии под Воронежем

Происшествия

Водитель Lexus не справился с управлением

с. Нижнедевицк, Воронежская область, 15 января 2019, 16:30 — REGNUM  До семи человек выросло число погибших в крупной аварии, произошедшей в Нижнедевицком районе Воронежской области днем 15 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 15:15 на 166 км автодороги «Курск-Борисоглебск». Водитель автомобиля Lexus, двигавшийся в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными машинами. Автомобили загорелись.

Изначально сообщало о трех погибших, по уточненным данным, авария унесла жизни семи человек.

Полиция проводит проверку.

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Дорожно-транспортные происшествия
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