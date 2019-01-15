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Число жертв смертельного ДТП под Воронежем возросло до восьми

Происшествия

Столкнулись три автомобиля

Воронеж, 15 января 2019, 21:39 — REGNUM  Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области возросло до восьми человек. Об этом сегодня, 15 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы Нижнедевицкого района Воронежской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 15:15 по московскому времени в Нижнедевицком районе на 166-м километре автодороги Курск-Борисоглебск.

Водитель легкового автомобиля Lexus, двигавшегося в сторону Воронежа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате столкновения все транспортные средства загорелись. В итоге погибли восемь человек.

Среди погибших — управляющий директор АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест») Александр Тищенко.

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Дорожно-транспортные происшествия
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