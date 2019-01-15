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Официально: директор ОЭМК с водителем погибли в ДТП в Воронежской области

Происшествия

Кроме управляющего директора Александра Тищенко в аварии погиб водитель комбината: всего авария унесла жизни восьми человек

Воронеж, 15 января 2019, 22:12 — REGNUM  Компания «Металлоинвест» официально подтвердила гибель в ДТП в Воронежской области управляющего директора Оскольского электрометаллургического комбината Александра Тищенко, а также водителя Василия Юмашева. Сообщение об их гибели пресс-служба компании распространила 15 января.

«Это огромная утрата для компании и невосполнимая потеря для близких, друзей, коллег погибших. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Александр Тищенко проработал на ОЭМК с 2003 года, в декабре 2018 года был назначен на пост управляющего директора комбината.

Александр Дмитриевич Тищенко в 1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом заводе, где прошёл все ступени карьерного роста от нагревальщика металла до главного специалиста по прокатному производству технического управления. В 2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год — работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года Александр Дмитриевич Тищенко был главным инженером ОЭМК. В декабре 2018 года он был назначен управляющим директором ОЭМК. Василий Юмашев работал водителем на ОЭМК с 2000 года, о нем отзываются как об ответственном профессионале.

«Металлоинвест окажет помощь родным и близким всех жертв аварии», — говорится в сообщении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днем 15 января в Нижнедевицком районе. В столкновении трех автомобилей, по последним данным, погибли восемь человек.

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Массовая авария в Воронежской области 15 января 2019 года
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