На трассе под Воронежем, где погибли 8 человек, усилят меры безопасности

Воронеж, , 10:47 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил принять меры безопасности, которые позволили бы избежать аварий с тяжелыми последствиями. Поручение дано на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона 17 января, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Вопрос обсуждался в связи с крупной аварией, произошедшей 15 января на автодороге «Курск — Борисоглебск». Автомобиль Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio и Toyota Land Cruiser Prado. Все три автомобиля загорелись, в аварии погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

«Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы больше таких тяжелых аварий не происходило на территории нашей области. Считаю необходимым усилить меры безопасности на особо аварийных участках федеральной дороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск». В ближайшее время нужно обратиться в «Росавтодор», чтобы их специалисты начали проводить технические мероприятия по расширению дороги, если возможно — по обеспечению разделительно-барьерного ограждения. Мы со своей стороны должны в этом году установить там стационарные комплексы фотовидеофиксации», — сказал губернатор.

Глава региона предложил руководству ГИБДД по Воронежской области усилить патрулирование на аварийных участках. Кроме того, Гусев поручил оказать помощь семье воронежцу, погибшему в аварии.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов отметил, что участок федеральной автодороги Р-298 «Курск-Воронеж-Борисоглебск» км 153 — км 214 нуждается в поэтапной реконструкции. На одном из участков этой дороги, сообщил Шаталов, следует предусмотреть обустройство дополнительной полосы на подъем с установкой комплекса видеофиксации административных правонарушений.