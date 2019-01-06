Особая экономическая зона официально создана в Воронеже

Воронеж, , 14:31 — REGNUM Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Центр» будет создана в Воронеже — ее создание утверждено постановлением правительства РФ. Документ опубликован на сайте правительства РФ 6 января.

«Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Центр» на территории муниципального образования Новоусманский муниципальный район Воронежской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — говорится в постановлении.

«Создание ОЭЗ «Центр» будет способствовать развитию экономики Воронежской области, формированию благоприятных условий для реализации российскими и иностранными компаниями инвестиционных промышленных проектов, созданию новых рабочих мест», — говорится в справке к постановлению.

На территории ОЭЗ в Воронеже планируется развивать металлургическое производство, химическую промышленность, производство оборудования для пищевой промышленности, тяжёлого машиностроения, энергетического машиностроения, электрохимической и кабельной промышленности, нефтегазового машиностроения, станкоинструментальной промышленности, судостроительного оборудования (в части судового комплектующего оборудования). Также планируется развитие радиоэлектронной промышленности, фармацевтической и медицинской промышленности, гражданского авиастроения, двигателестроения. На данный момент подтверждения о намерениях реализовать инвестпроекты на 3,5 млрд рублей инвестиций получены от шести компаний. К 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ может достичь 9 млрд рублей, предполагается создание 1,4 тыс. рабочих мест, объём выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг превысит 75 млрд рублей, а совокупный объём налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней от ОЭЗ «Центр» — более 12 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Александр Гусев на декабрьской пресс-конференции отмечал, что согласование ОЭЗ находится на финальной стадии.

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