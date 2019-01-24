«Поездка превратилась в ад»: воронежцы о мощном снегопаде

Воронеж, , 18:03 — REGNUM 24 января на Воронеж обрушился сильный снегопад, последствия которого продолжают ликвидировать до сих пор. Пока коммунальные службы активно чистят улицы, воронежцы комментируют их работу в социальных сетях. Как оценили усилия коммунальных служб горожане, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Девятибалльные утренние пробки, заметенные снегом тротуары и дворы, автомобильные заторы на отдельных участках, которые сохраняются до сих пор — все эти факторы, по мнению воронежцев, могут свидетельствовать о недобросовестном выполнении снегоуборочных работ. В группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» с раннего утра 24 января начали появляться отзывы возмущенных жителей города, опаздывающих на работу из-за пробок, буквально парализовавших город. Некоторые горожане весьма эмоционально отзываются о своих попытках добраться до места назначения.

«С движением реально кошмар, обычная поездка превратилась в часовой ад», — пишет Екатерина Ч.

Другие жители Воронежа также высказывают свое недовольство сложившейся ситуацией на дороге, связывая это с деятельностью коммунальных служб, однако относятся к такому положению дел с юмором.

«Почему МЧС не оповещает коммунальщиков?», — интересуется Анастасия В.

Просто коммунальщикам письма о грядущем снегопаде приходят по Почте России, а не по СМС. С калькуляторов Вконтакт заходят по старинке», — отвечает Константин М.

Серьезную критику горожан вызвало и состояние тротуаров после снегопада. Один из пользователей разместил несколько фотографий, на которых видно засыпанную снегом пешеходную часть и людей, двигающихся по самостоятельно протоптанной узкой дорожке. Автор поста сопроводил изображение надписью: «Ул. Ленина. «Дорога» к остановке».

«Сегодня весь город такой», — добавила Татьяна М.

В мэрии, впрочем, заявляют: работы ведутся полным ходом, все муниципальные службы были готовы к работе в интенсивном режиме, их деятельность по устранению последствий снегопада началась еще ночью на 24 января и продолжается в настоящее время.

«Во время снегопада упор делается именно на посыпку и подметание, поскольку главная задача — обеспечить безопасный (при выборе адекватных дорожным условиям манеры вождения и скоростного режима) проезд личного и общественного транспорта. Эта задача была выполнена», — рассказали в пресс-службе администрации Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января ГУ МЧС по региону информировало о снегопаде, который ожидается ночью и в первой половине дня 24 января. В мэрии города тогда же обещали, что на устранения последствий снегопада выйдут усиленные звенья уборочной техники.

Добавим, что неделей ранее работа коммунальных служб вызвала резкую критику мэра Воронежа Вадима Кстенина в связи с неудовлетворительной уборкой именно пешеходных зон и дворов, после чего на улицы города организованно вышли дворники, вручную очищавшие тротуары в центре города.