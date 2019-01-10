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Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса под Воронежем

Происшествия

Полиция начала проверку

Воронеж, 10 января 2019, 20:29 — REGNUM  Крупная авария произошла в Семилукском районе Воронежской области на 209-м км автодороги Курск — Воронеж около 17:45 10 января, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2104, двигаясь со стороны Воронежа, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении микроавтобусом Volkswagen Crafter, которым управлял житель Белгородской области.

В результате аварии две пассажирки автомобиля ВАЗ-2104 погибли на месте. Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами. Полиция начала проверку по факту аварии.

Добавим, что сегодня, 10 января, в Воронежской области резко ухудшилась погода, начался обильный снегопад, в связи с чем ГУ МВД призвало водителей проявить особую внимательность на дороге.

За минувшие сутки, 9 января, на дорогах региона произошла 101 авария, два человека погибли, 14 ранены.

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Дорожно-транспортные происшествия
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