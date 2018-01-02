Рязанская область прожила 2017 год на фоне смены губернатора, которая, разумеется, стала главным событием года. Надежды на нового главу региона, громкие заявления об утроении инвестиций, решение проблем дольщиков, кадровые перестановки и то, чем все это обернулось на деле, — в обзоре итогов года ИА REGNUM.

Ryazangov.ru Николай Любимов

Молодой и амбициозный

Смена губернатора произошла в Рязанской области в феврале 2017 года. 14 февраля стало известно, что Олег Ковалев, руководивший регионом с 2008 года, написал заявление о добровольном сложении полномочий.

Нельзя сказать, что событие стало неожиданным: о возможной отставке говорили давно, среди причин назывались и возраст Ковалева, и застой в социально-экономической жизни региона.

На этом фоне назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Николай Любимов казался «подарком судьбы»: молод, амбициозен, но уже имеет федеральный опыт как депутат Госдумы. К тому же Николай Любимов упоминался как один из авторов «калужского экономического чуда». Уже на следующий день после назначения Любимов дал понять, что никаких кардинальных изменений не предвидится.

«Самое главное, чтобы люди чувствовали движение вперед, чтобы это положительно отражалось на их материальном и духовном самочувствии. Конечно, вызовов достаточно и на них нужно профессионально отвечать. Главное, не снижать темпов и ускорять их. Продолжать проекты, начатые О. И. Ковалевым, в том числе строительство БСМП, физкультурно-спортивных комплексов, школ, дорог, развитие АПК и многое другое», — сказал Николай Любимов 15 февраля, добавив, что готов работать с региональными кадрами.

Почти сразу же Николай Любимов попросил Олега Ковалева стать своим советником. Бывший губернатор согласился.

Николай Любимов с самого начала показал себя как «открытый политик»: пообещал, что будет доступен для оппозиционных партий и общественных организаций.

«Пришло время вступать с ними в диалог», — заявил тогда еще врио губернатора.

После Николай Любимов «вышел в народ» — 8 марта он раздавал на улицах Рязани женщинам цветы. Пресс-конференции Николай Любимов проводил чуть ли не каждый месяц. На одной из них он сделал программное заявление: «Задачей-минимум является увеличение объема инвестиций в три раза в течение трех лет».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Выборы

О своем решении участвовать в выборах губернатора Николай Любимов сообщил уже в марте. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал о том, что якобы есть договоренность между партиями парламентской оппозиции о выдвижении единого кандидата. Им, по мнению главного справедливоросса, должен был стать член ЛДПР Александр Шерин. Однако в КПРФ Миронова обвинили во лжи: Владимир Федоткин заявил, что партия будет выдвигать своего кандидата.

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Со своим кандидатом у КПРФ все сложилось печально. Сначала коммунисты хотели выдвинуть однофамильца врио губернатора и сына одного из бывших глав региона Андрея Любимова. Его выбрали тайным голосованием 17 июня. Но после в КПРФ все-таки решили переиграть и вновь сделали ставку на вечного кандидата в губернаторы Владимира Федоткина.

От «Справедливой России» в кандидаты пошел секретарь местного отделения Сергей Пупков, а от ЛДПР — депутат Госдумы Александра Шерин. К ним добавились кандидат от Партии роста — начальник главного архивного управления Рязанской области и почетный гражданин Рязани Александра Перехватова, а также Герой России Святослав Голубятников, который баллотировался от Партии возрождения России. Последний, правда, не смог пройти муниципальный фильтр.

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Таким образом, выборы губернатора — 2017 стали почти точной копией выборов губернатора 2012 года. Шерин, Федоткин и Перехватова составляли конкуренцию кандидату от «Единой России» и тогда. При этом эксперты отмечали, что кандидаты не сильно-то и стараются: выборы явно носили характер референдума.

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В итоге победил Николай Любимов. Он набрал более 80% голосов. Явка составила 36,15%.

Ryazangov.ru Николай Любимов на торжествах, посвященных празднованию 122-летия Сергея Есенина. Константиново

Интрига года

Главной интригой поствыборного периода стало назначение сенатора от исполнительной власти Рязанской области. В списке Николая Любимова значился как бывший сенатор Игорь Морозов, так и экс-губернатор Олег Ковалев. В итоге членом Совета Федерации избранный глава области назначил своего предшественника. Игорю Морозову пришлось покинуть Совфед — как выяснилось, временно.

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Тогда же появились слухи, что недолго сенаторам горевать без Морозова. Так и случилось. Сначала заявление о сложении полномочий написала сенатор от Рязанской областной думы Лариса Тюрина. Причины не объяснялись, да и вряд ли кому-то объяснения были нужны. Затем Рязанскую облдуму покинул депутат от «Единой России» Александр Калашников. Его мандат был передан Игорю Морозову. Уже через полтора часа после передачи мандата Игорь Морозов был назначен сенатором. Время действия — чуть больше двух недель.

Эксперты однозначно восприняли назначение старого-нового сенатора как провал курса на обновление власти.

«Новый технократ» Любимов обрастает или обкладывается старыми, изношенными, отработанными фигурами, напрочь лишенными какого-то обновляющего потенциала. Наоборот, это — фигуры-гири, блокирующие всякое обновление», — заявлял в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт.

В общем, оказалось, что новый губернатор ничего нового в расстановку политических сил в регионе не принес.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Кадры и перестановки

Точно такой же вывод можно сделать, и проанализировав кадровую политику нового губернатора в региональном правительстве. Изначально Николай Любимов заявлял, что будет опираться на местные кадры, но все-таки анонсировал структурные изменения.

«Сейчас заявить о каких-то конкретных изменениях я не могу, поскольку работаю недавно. Люди стараются, хотят работать, и я это вижу. Но структурные изменения необходимы, и за полтора месяца у меня возникли определенные идеи по этому поводу. Тот, кто хочет работать, будет работать. Где-то появится новый заместитель, произойдет еще какая-то реорганизация: реконструкция нужна, но подходить к ней надо очень вдумчиво», — сказал Николай Любимов в конце марта.

Первые перестановки произошли уже в мае 2017 года. Тогда из Рязанского правительства уволился заместитель председателя правительства, курировавший аграрный сектор, Сергей Дудукин. Официальная причина — переход на новую работу. Но нельзя забывать, что до этого чиновник оказался в центре скандала с обвинениями в вождении в нетрезвом виде. Хотя стоит отметить, что после истории с лишением прав Дудукин оставался на посту еще почти полгода.

В июне был уволен зампред правительства Владимир Трушкин. Уже в конце месяца стало известно, что бывший чиновник задержан по подозрению в получении взятки. В СКР сообщили, что с 30 декабря 2014 года по 23 сентября 2016 года Трушкин занимал должность первого заместителя главы администрации Рязани. Следователи считают, что в июле 2015 года Трушкин получил от предпринимателя 80 тысяч рублей. За это он обещал руководителю строительной компании общее покровительство. Владимир Трушкин признал свою вину.

В июне также из правительства уволился главный архитектор Вячеслав Макаров, который занимал эту должность с 2008 года. Здесь обошлось без скандала, Николай Любимов даже рассказал, что архитектора просили остаться.

Сразу после выборов начались уже системные перестановки. Сначала с должности главы администрации Рязани уволился Олег Булеков. Врио главы администрации был назначен Серей Карабасов, который признался, что поработать его попросил Николай Любимов. Отставка мэра была ожидаема: Олег Булеков был тесно связан с бывшим губернатором и вряд ли мог бы оставаться на посту. Однако никто не говорил о том, что увольнение — наказание. Уже через несколько дней Олегу Булекову нашли место в правительстве региона. Он стал заместителем председателя правительства.

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Первым заместителем председателем правительства был назначен прибывший из Ростовской области Игорь Греков. Долгое время о нем практически ничего не было известно. Была лишь информация о неких благотворительных делах. Позже пресс-служба правительства все-таки опубликовала биографию назначенца. До того, как стать зампредом, Игорь Греков был членом Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» и старшим преподавателем Донского государственного технического университета.

Дольщики и рост тарифов

Основная проблема, за которую Николай Любимов взялся сразу же, как только был назначен, — проблема обманутых дольщиков. Началось все с того, что о своих бедах рассказали дольщики из города Кораблино. Они сообщили, что региональное министерство строительного комплекса не слышит их. И тут у Николая Любимова появился шанс показать себя строгим начальником: он пригрозил увольнением министру Вячеславу Меньшову, если меры не будут приняты в течение нескольких дней. И меры приняли.

В декабре Николай Любимов назвал решение проблемы дольщиков одним из своих главных достижений на посту губернатора.

«Нам удалось продвинуться в работе с решением проблемы обманутых дольщиков, то есть шесть домов уже введены в этом году, в следующем году должно быть 12 введено, и в 2019 году мы должны все 28 домов окончательно ввести. Это действительно проблема, которая очень нелегко решается, потому что к каждому объекту надо подходить индивидуально», — сказал губернатор на пресс-конференции 18 декабря.

Кроме того, среди достижений губернатор отмечает привлечение федерального финансирования для реализации нескольких проектов. К примеру, для строительства новой больницы скорой помощи, детского сада в Кальном, детской школы искусств в Недостоеве и ряда объектов в районах. Также Николай Любимов отметил улучшение инвестиционного климата в регионе.

Напомним, что еще в августе 2017 года сообщалось, что в регионе подписаны соглашения о многомиллиардных инвестициях. Так, в Рязанской области могут появиться производство препаратов крови полного цикла, известковый комбинат, производство тракторов, а также тепличный комбинат. Общий объем инвестиций составил более 25 млрд рублей.

Между тем за время губернаторства Николая Любимова был принят и ряд весьма непопулярных решений. В первую очередь это повышение стоимости проезда в общественном транспорте Рязани с 19 до 23 рублей. Решение было принято фактически за несколько дней. А администрация города попыталась доказать, что повышение необходимо — муниципальные транспортные предприятия находятся в крайне сложном положении, нужно развитие, нужно обновление подвижного состава. Жители все равно решили протестовать и попытались отменить повышение с помощью петиции. Под ней подписались 20 тысяч человек, а адресована она была в том числе и Николаю Любимову.

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Однако губернатор не стал заниматься популизмом. На пресс-конференции 18 декабря он заявил, что долги двух рязанских муниципальных транспортных предприятий, «Управления рязанского троллейбуса» и «Автоколонны №1310», составляют почти 500 млн рублей. И только сейчас городские власти «стали заниматься транспортом как надо».

«Наконец-то городские власти стали заниматься транспортом как надо. Даже больше, мы с коллегами из города вынуждены спасать предприятия. Их долги — почти полмиллиарда рублей. Это два больших детских сада. В ноябре работа «Автоколонны» чуть не была остановлена вообще — там нечем было заправлять автобусы. Можно много дискутировать, но надо срочно что-то делать, чтобы они просто не обанкротились», — сказал губернатор, оставив жителей без надежды.

Второе повышение — размера взноса за капитальный ремонт. В ноябре было принято решение об увеличении взноса с 6 до 8 рублей и двух копеек. Можно предположить, что новое увеличение возможно в скором будущем — незадолго до этого депутаты Рязанской областной думы приняли законопроект, согласно которому минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов будет утверждаться ежегодно. Ранее он устанавливался на три года.

В декабре региональные чиновники уже начали подготовку жителей к еще большему увеличению. Глава регионального министерства ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов заявил, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов должен вырасти до 11 рублей и 60 копеек за квадратный метр — экономически обоснованного.

Kremlin.ru Николай Любимов

Эйфория закончилась

Появление нового губернатора породило большие надежды на обновление и развитие региона, однако спустя почти год стало понятно, что больших изменений не будет. Об этом, анализируя итоги года в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, сообщил рязанский политолог Владимир Авдонин.

«Николай Любимов в основном действует очень осторожно, не очень активно, приспосабливаясь к ситуации, — считает эксперт. — В общем, есть некоторое разочарование в деятельности нового губернатора. Надежды, которые были, значительно сократились. С одной стороны, это можно было прогнозировать, но с другой стороны, появление новой фигуры было встречено с большим энтузиазмом. Вокруг него было много разговоров, а сейчас все стало рутинизироваться, и уже каких-то разговоров о больших изменениях нет».

Владимир Авдонин также считает, что Николай Любимов не предпринял каких-то серьезных шагов по смене команды и политического курса, не выдвинул каких-то новых идей, связанных с развитием региона.

«Какие-то разговоры были, но они были не очень внятными. Команда осталась в основном почти та же. На мой взгляд, ошибка может быть в том, что он, получив большой процент голосов на выборах, мог проявить себя активнее, но этот момент он не использовал. Складывалось впечатление, что как будто выборы для него большой роли не играли, они не повлияли на его стратегию. То есть этот ресурс в виде большой поддержки, который можно было бы как-то использовать в политике, он не использовал».