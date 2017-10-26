Анна Кумицкая, , 04:27 — REGNUM

Бывший «губернаторский» сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вернулся в Совет Федерации. Такое решение 25 октября приняла Рязанская областная дума. Несмотря на то, что назначение было предрешено и обсуждалось с губернатором, депутаты попытались немного покритиковать его. Обсуждение длилось почти час, за это время свои мысли о том, что всё как-то уж очень формально, высказали не только главные оппозиционеры любой думы — коммунисты, но и представители «Единой России». Но серьезно спорить с назначением никто не стал, в итоге Игорь Морозов с 26 октября будет представлять Рязанскую областную думу в Совете Федерации. Работать ему придется с бывшим главой региона Олегом Ковалёвым, с которым у Игоря Морозова, мягко говоря, не самые теплые отношения.

Почти пенсионер

Игорь Морозов впервые стал членом Совета Федерации в 2001 году. В 2003 году он перешел в Госдуму, после 2007 года был период работы в регионе — сначала в «Родине», затем — в «Справедливой России». В 2009 году был назначен заместителем руководителя «Россотрудничества».

История второго срока сенаторства началась перед выборами губернатора Рязанской области в 2012 году. Тогда Игорь Морозов попытался стать конкурентом Олега Ковалёва. Но в итоге снял свою кандидатуру в его пользу ради поста «губернаторского» сенатора.

В Совете Федерации он вошел в состав комитета по международным делам и почти забыл о существовании региона. Причиной тому могли стать напряженные отношения между ним и Олегом Ковалёвым. Позже Игорь Морозов признается, что губернатор его попросту не принимал и не ставил никаких задач.

Перед выборами губернатора Рязанской области в сентябре 2017 года вокруг представителя региона в Совете Федерации вновь возникла интрига. Врио губернатора Николай Любимов включил в число кандидатов на пост сенатора не только Игоря Морозова, но и своего предшественника Олега Ковалёва. Причем по многочисленным высказываниям Николая Любимова можно было понять, что решение будет принято не в пользу действующего сенатора.

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В сентябре Ковалёв был назначен членом Совета Федерации от органов исполнительной власти Рязанской области. Игорь Морозов покинул сенаторское кресло, но, как выяснилось, лишь на время.

Тогда же появились слухи, что недолго сенаторам горевать без Морозова. Так и случилось. Сначала заявление о сложении полномочий написала сенатор от Рязанской областной думы Лариса Тюрина, затем Рязанскую облдуму покинул депутат от «Единой России» Александр Калашников. Его мандат был передан Игорю Морозову. Уже через полтора часа после передачи мандата Игорь Морозов был назначен сенатором. Время действия — чуть больше двух недель.

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Причем схема совсем не новая: в 2012 году она уже использовалась, с теми же героями, но с другим местом действия — тогда это была Рязанская городская дума.

Высказываемся против

Обсуждение кандидатуры Игоря Морозова заняло почти час. И несмотря на то, что избрание новоиспеченного депутата сенатором под сомнение не ставилось, депутаты решили разыграть небольшой спектакль.

Два главных вопроса на заседании думы задал главный оппозиционер в парламенте коммунист Виктор Малюгин. Первый — как Игорь Морозов во время предыдущих сроков в Совете Федерации помогал региону. Рассказать предложил на примере решения проблемы изношенности очистных сооружений в Рязани. Решить эту проблему в течение нескольких лет обещал бывший губернатор региона Олег Ковалёв, который в свое время и назначил Игоря Морозова сенатором. Вопрос Виктора Малюгина: участвовал ли в этом Игорь Морозов?

«Вы же знаете ответ. Нет. Потому что последние два года губернатор меня не принимал. Контакта не было. Естественно, никаких задач я получить не мог», — честно и с улыбкой признался Игорь Морозов.

Второй вопрос коммунист адресовал председателю комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексею Просянникову.

«Мы сегодня будем голосовать за представителя от Рязанской областной думы в Совете Федерации. Как вы считаете, исходя из чисто человеческих, не правовых каких-то норм. Мы же от облдумы человека будем направлять, чтобы он на уровне принятия федеральных законов содействовал социально-экономическому развитию Рязанской области, внося какие-то инициативы. Игорь Николаевич у нас полтора часа как депутат, и мы его уже выдвигаем. Не формальный ли это подход? Мы так же выдвигали Тюрину», — спросил Виктор Малюгин.

Ответ был такой: «Партия «Единая Россия» не допускает формальных решений». Чисто по-человечески.

Второе провокационное высказывание допустил представитель «Единой России» Игорь Трубицын. Он спросил, как объяснять избирателям «фокусы» с избранием и отставкой Александра Калашникова. Второй вопрос: почему Лариса Тюрина сложила полномочия, не объясняя причин, с чем она не справилась. Третий вопрос касался омоложения кадров: «На наших глазах лидер нашей страны заявляет, что идет омоложение всех ветвей власти. Мы сегодня направляем в Совет Федерации людей, которые уже достигли пенсионного возраста».

Конечно, о каких-то договоренностях, о чем ранее говорили эксперты, о настоящих причинах отставки Ларисы Тюриной Игорь Морозов ничего не сказал, но отметил, что у каждого будет своё время.

На первый вопрос Игорь Морозов ответил более подробно.

«Если быть честным, то вы помните, что первым в списке шел я. Калашников шел вторым. Как в первом варианте, так и во втором. Поэтому я Александра Калашникова как раз старался подготовить. Не знаю, у меня получилось или нет, вам оценивать», — сказал Игорь Морозов.

На вопрос о пенсионном возрасте тогда еще кандидат в сенаторы ответил, что, конечно, нужна новая линейка политиков, в том числе и в регионах.

«Поэтому, когда вы в следующий раз пойдете на выборы, вы подумайте, стоит ли идти, или нужно подготовить нового политика, который займет ваше место, и гордиться им?» — сказал Игорь Морозов.

Позже ответ дополнил и депутат Александр Шевырев.

«В защиту нас, пенсионеров. Когда политикой заниматься, как не после 60 лет? До 60 можно заниматься и бизнесом, а потом — накопил опыт, и после 60 — есть чем делиться», — сказал депутат, отметив, что среди молодых есть люди, которые не дотягивают до своих должностей.

Голосуем — за

Несмотря на многочисленные претензии к кандидатуре, 28 депутатов из 30 все-таки проголосовали за назначения Игоря Морозова сенатором. Теперь он будет представлять регион вместе с Олегом Ковалёвым. И учитывая, что Игорь Морозов ясно дал понять, что не забыл обиды, у них вряд ли получится создать прочную связку и работать вместе. Но, с другой стороны, как считает политолог Александр Семенов, натянутые отношения между сенаторами вполне могут породить конкуренцию — от нее регион окажется в выигрыше.

«Ситуация, когда между двумя сенаторами от одного региона напряженные отношения, интересна сама по себе. Возможно, между ними появится конкуренция. На мой взгляд, это могло повлиять на решение выдвинуть Морозова, потому что они могут начать конкурировать между собой. Напряженность между ними, которая никуда не ушла, может обоих стимулировать. Я надеюсь, что конкуренция будет играть на благо Рязанской области», — сказал Александр Семенов.

При этом он напомнил, что Игорь Морозов во время предыдущего срока в СовФеде не так уж и много уделял внимания региону — причиной этому как раз и могли быть разногласия с губернатором.

«В предыдущие годы Игорь Морозов по большей части занимался вопросами международной политики, которые ему ближе, был медийным лицом, с чем это связано — сложно сказать. Вполне возможно, что из-за напряженных отношений с Олегом Ковалёвым. Надеемся, что сейчас он начнет больше внимания уделять региону и его проблемам. Морозов был в списке Николая Любимова. Я думаю, что это может повлиять на его работу. «Единая Россия» показала, что она в рабочем контакте с новым губернатором. Большой вопрос еще и в том, какие отношения сложатся у Морозова с новым губернатором. Пока всё вроде бы позитивно, никаких конфликтов нет, но дальше всё может измениться».

Как бы то ни было, Игорь Морозов уже показал, что хотел бы вновь заниматься международными отношениями в СовФеде, подчеркнув, что регион от этого может получить инвестиции от зарубежных компаний и всяческие контакты с регионами дружественных стран. Напомним, что Олег Ковалёв вошел в состав комитета по делам Севера. Остается только надеется, что «комитетная» привязка не помешает сенаторам иногда вспоминать о своих обещаниях и отстаивать интересы Рязанской области.

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