Назначение Морозова сенатором — провал курса на «молодых технократов»

Рязань, , 11:29 — REGNUM Назначение Игоря Морозова членом Совета Федерации от Рязанской областной думы — свидетельство того, что объявленный курс на омоложение структур власти в регионе проваливается. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог Владимир Авдонин.

Напомним, что назначение Игоря Морозова 25 октября одобрили депутаты Рязанской областной думы. На заседании были заметны неяркие попытки некоторых депутатов пойти против такого решения. Но, несмотря на замечания о формальности процедуры, за назначение проголосовало абсолютное большинство парламентариев.

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«Назначение Игоря Морозова — это еще один паззл в картину «коррозии» образа нового губернатора Любимова как «молодого технократа». Если эта политика — курс на «молодых технократов», о которой говорит президент Путин и о которой много пишут, является серьезной, то назначение Морозова — это, безусловно, ещё одно свидетельство, что она проваливается. По крайней мере, в Рязанской области. «Новый технократ» Любимов обрастает или обкладывается старыми, изношенными, отработанными фигурами, напрочь лишенными какого-то обновляющего потенциала. Наоборот, это — фигуры-гири, блокирующие всякое обновление», — считает политолог Владимир Авдонин.

Кроме того, эксперт отметил, что «совершенно очевидно, что Морозов «продавлен» кремлевскими сановниками». Это, по мнению собеседника издания, означает, что в областной думе у губернатора Николая Любимова почти нет ресурсов.

«Морозов в области давно известен. Кем он только не был ‑ и кандидатом в губернаторы (дважды), и депутатом Госдумы, гордумы, облдумы, и сенатором от губернатора, и сенатором от Думы, и единороссом, и лидером «Справедливой России». Результат всегда один — пиар, мелькание на ТВ, интриги, провокации, разводки и нулевой эффект для экономики, инвестиций и развития области», — считает Владимир Авдонин.

ИА REGNUM напоминает, что в последний раз Игорь Морозов занял пост «губернаторского» сенатора от Рязанской области в 2012 году. Тогда он попытался составить конкуренцию на выборах губернатора Олегу Ковалеву, но впоследствии снял свою кандидатуру взамен на пост сенатора.

Однако отношения избранного губернатора и назначенца не сложились — позже Игорь Морозов признался, что контакта между ним и главой региона не было, что не позволяло получать региональные задания. Эксперты так же называют напряженные отношения причиной того, что Игорь Морозов практически забыл о том, какой регион он представляет в СовФеде.

При этом фамилия сенатора очень часто появлялась в СМИ в связи с громкими заявлениями, которые, к слову, никак не относятся к Рязанской области. Например, в январе 2016 года Игорь Морозов на своей странице в социальной сети назвал главу Сбербанка Германа Грефа «конченой скотиной». По мнению сенатора, если бы министром экономического развития России в 2000-е годы был бы не Греф, то в РФ сейчас так же, как в Ванкувере (Канада), летали бы «и на вертолётах, и на гидросамолётах». Такой «катастрофической» зависимости и нефти, и газа тоже бы не было, заявил тогда Морозов.

Об этом подробнее: Сенатор от Рязанской области в СФ о Грефе: «Конченая скотина!»

Позже Игорь Морозов затрагивал не менее популярную тему — футбол. Он призвал отправить в отставку с поста министра спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко.

«Футбол нашей сборной — позор России, но выводы нужно делать: Мутко в отставку, команду разогнать и 15−20 лет развивать только детский футбол!» — написал тогда сенатор вновь на своей странице.

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Покинул Совет Федерации Игорь Морозов в сентябре 2017 года, когда на его место Николай Любимов назначил бывшего губернатора Олега Ковалева.

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