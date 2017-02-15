БСМП, дороги и АПК: врио губернатора Рязанской области рассказал о планах

Рязань, , 17:03 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов будет продолжать проекты, начатые его предшественником. Об этом врио губернатора сообщил 15 февраля на официальном представлении в Рязанской областной думе, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Самое главное, чтобы люди чувствовали движение вперед, чтобы это положительно отражалось на их материальном и духовном самочувствии. Конечно, вызовов достаточно и на них нужно профессионально отвечать. Главное, не снижать темпов и ускорять их. Продолжать проекты, начатые О. И. Ковалевым, в том числе строительство БСМП, физкультурно-спортивных комплексов, школ, дорог, развитие АПК и многое другое», — сказал Николай Любимов.

Кроме того, врио главы региона отметил, что рассчитывает на помощь рязанцев, и также готов работать с региональными кадрами. Об этом в своем вступлении заявил и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

«Новый руководитель будет опираться на местные кадры, а они, в свою очередь, будут помогать ему в реализации задач, которые ставит Президент РФ», — цитирует пресс-служба Александра Беглова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалевзаявил о своей отставке 14 февраля. Позже Владимир Путин принял отставку губернатора и назначил временно исполняющего обязанности. Им стал депутат Госдумы Николай Любимов. Врио главы Рязанской области родился в Калуге, где и начинал работу в органах власти. Молодой специалист успел побывать и мэром Калуги, и заместителем губернатора, и председателем местной думы. При этом эксперты отмечают, что у Николая Любимова пока нет сформированной команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Что сделал и чего ждать: рязанские СМИ о смене губернаторов