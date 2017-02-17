Олег Ковалев согласился стать советником нового главы Рязанской области

Рязань, , 12:26 — REGNUM Экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев станет советником своего преемника Николая Любимова, об этом врио главы региона сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Олег Иванович согласился, и я благодарен ему за это, потому что его опыт в управлении регионом, многое из того, что он сделал, требует, конечно, продолжения, и я думаю, что он мне поможет войти в курс дела», — сказал Николай Любимов.

Врио губернатора также отметил, что пока не стоит ожидать резких перемен в руководстве области. Николай Любимов заявил, что перестановки возможны только после того, как он поймет, какие люди работают в региональной власти. Знакомство с региональным правительством должно занять не более двух недель, после чего Николай Любимов планирует начать знакомство с районами и поселениями. Кроме того, Николай Любимов сообщил, что планирует представить программу перемен, если такие будут необходимы, примерно через 100 дней (к лету 2017 года).

ИА REGNUM напоминает, что бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил о своей отставке 14 февраля. В этот же президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы области Николая Любимова, который до этого был депутатом Госдумы. Также новый глава Рязанской области был заместителем калужского губернатора, мэром Калуги и председателем регионального парламента. На первой встрече с депутатами Рязанской областной думы Николай Любимов предложил своему предшественнику стать советником на общественных началах.

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