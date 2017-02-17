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Врио рязанского губернатора обещает быть открытым для оппозиции

Политика
«Пришло время вступить с ними в диалог», — считает Николай Любимов

Рязань, 17 февраля 2017, 13:14 — REGNUM  Первым серьезным отличием политики врио губернатора Рязанской области Николая Любимова от политики его предшественника Олега Ковалева должна стать открытость для оппозиционных партий, общества и общественных организаций. Как сообщил Николай Любимов в интервью телеканалу «Россия 24», это обусловлено тем, что «пришло время вступить с ними в диалог».

«Это будет выражаться в личных встречах и систематических собрания. Необходимо выслушивать их токую зрения, использовать из идеи, делать так, чтобы как можно больше людей было вовлечено в принятие решений и на муниципальном, и на региональном уровне», — сказал Николай Любимов.

В частности, врио губернатора планирует наладить взаимодействие с ТОСами (территориальное общественное самоуправление). «Именно в них должны решаться вопросы благоустройства дворов, они сами должны решать, что им нужно. Заниматься этим должны профессионалы, но люди должны определиться, что им нужнее, детская площадка, или парковка, или лавочки и зеленая зона», — сказал врио главы Рязанской области.

ИА REGNUM напоминает, что смена губернатора Рязанской области произошла 14 февраля. Олег Ковалев добровольно покинул этот пост, после чего временной исполняющим обязанности главы области был назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов.

К слову, после назначения нового главы региона депутаты Рязанской областной думы выразили надежду, что Николай Любимов избежит ошибок, которые допустил его предшественник Олег Ковалев, и не будет делать из региональной думы «филиал областного правительства».

«Если будут взаимоотношения с думой, как с филиалом правительства, — никакого толка не будет. Если дума будет самостоятельным органом и будет контролировать решения правительства, что-то может получиться. Но при Ковалеве дума лежала полностью под ним, как и контрольные органы. Это огромный недостаток, весь эфир был за губернатора. Если в таком ключе все будет и не будет конструктивной работы с другими фракциями, то это тоже будет большой недостаток. Но я думаю, что, возможно, новый губернатор избежит этого отрицательного момента», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции КПРФ Виктор Малюгин.

Читайте ранее в этом сюжете: «При Ковалеве Рязанская облдума была филиалом правительства»

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