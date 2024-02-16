Материалы с тегом «Виталий Савельев»
Савельев попросил Путина выделить 580 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург
Финансирование строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в том числе предполагает выделение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 580,6 млрд рублей под 3% годовых. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании по развитию...
16 февраля 2024
Авиатрафик между Петербургом и Москвой после запуска ВСМ снизится на 14%
Снижение трафика авиаперелётов между Москвой и Санкт-Петербургом после запуска поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 14%. При этом для авиации такие показатели не критичны. Такое заключение сделал министр транспорта Виталий Савельев на совещании с участием президента...
16 февраля 2024
Российский поезд для ВСМ создадут на базе мощностей «Синары» и ТМХ
На базе производственных мощностей группы «Синара» и «Трансмашхолдинга» (ТМХ) планируется выпуск российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. «Мы предусматриваем создание полностью отечественного поезда на базе...
16 февраля 2024
Поезда будут ходить по ВСМ Москва — Петербург каждые 10-15 минут
Поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания 15 февраля в Свердловской области. Совещание по развитию ВСМ проходило в Верхней...
15 февраля 2024
Власти России к лету разработают новый нацпроект «Транспорт»
Правительство России ведёт работу над новым национальным проектом «Транспорт», который объединит развитие авиационного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. О деталях нового нацпроекта в интервью ТАСС рассказали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и министр транспорта РФ...
20 января 2024
Путин дал поручение по реконструкции причальной инфраструктуры Байкала
Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта помочь Иркутской области и Бурятии в реконструкции портовой инфраструктуры на Байкале, необходимой для развития круизных перевозок. «Что касается Байкала, я вас прошу проработать с субъектами федерации и доложить отдельно. Если нужно...
22 ноября 2023
Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию
Российские авиакомпании планируют возобновить полёты в Индонезию и начать полёты на Филиппины. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. «Российскими авиакомпаниями ведётся проработка возможности открытия...
22 ноября 2023
В России обсудят создание нового коридора, связывающего Красноярск и Китай
В рамках транспортной комиссии при правительстве РФ будет обсуждаться вопрос создания нового транспортного коридора из России в Западный Китай через территорию Монголии. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании по вопросам развития Красноярского края, которое проводит...
31 августа 2023
На субсидирование авиаотрасли в 2023 году выделят 58 млрд рублей
Россия направит на субсидирование авиаотрасли в 2023 году 58 млрд рублей, сообщил 19 июля глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с кабмином и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в первом полугодии российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 18% до 47,5 млн. Он...
19 июля 2023
Путин рассказал, как «ругался» с Савельевым из-за западных самолётов
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 июля напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, что тот в бытность руководителем «Аэрофлота» убеждал главу государства в надёжности закупок самолётов на Западе и отказывался заказывать больше отечественных лайнеров. Путин...
19 июля 2023
Путину доложили о последствиях теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту, сообщил 17 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государства заслушал доклады зампреда правительства Марата Хуснуллина, министра...
новость часа
17 июля 2023
Глава Минтранса рассказал, когда ожидается пик заторов на Крымском мосту
Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля. Об этом 4 июля заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. «На наш взгляд, Владимир Владимирович, сейчас пиковая ситуация будет примерно 16–17 июля», — сказал Савельев. Он...
4 июля 2023
Между Москвой и Минском могут построить высокоскоростную магистраль
Железнодорожная высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом в перспективе может быть продлена до Минска, заявил 19 июня на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Вопрос [о строительстве ВСМ] будет в ближайшее время...
19 июня 2023
В Минтрансе заявили об отсутствии проблем с запчастями для самолётов
Доставлять запчасти для самолётов в Россию стало сложнее, но существенных проблем с ними нет, авиакомпании используют только сертифицированную продукцию и не прибегают к так называемой каннибализации (полной разборке на запчасти), заявил 9 июня министр транспорта Виталий Савельев. Сейчас...
9 июня 2023
Савельев сообщил, что аэропорт Мариуполя будет введён в строй до 2025 года
Аэропорт Мариуполя можно будет использовать для гражданских перевозок начиная с 2024–2025 года, если позволит ситуация, заявил 5 июня на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр транспорта Виталий Савельев. В новых регионах России будут восстановлены ещё четыре аэропорта — в Донецке...
5 июня 2023