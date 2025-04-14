Москва, 14 апреля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудит с членами правительства РФ последствия крушения танкеров в Черном море. Об этом 14 апреля заявила пресс-служба Кремля.

«Заместитель председателя правительства Виталий Савельев доложит о работе Правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море», — говорится в заявлении.

Кроме того, глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания сообщит о ситуации с паводками и подготовке к пожароопасному сезону. Также на повестке обсуждение развития лесной промышленности.

«С докладом о реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе выступит Министр промышленности и торговли Антон Алиханов«, — добавили в Кремле.

Новость дополняется