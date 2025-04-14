Путин обсудит с кабмином ликвидацию последствий крушения танкеров на Кубани
Москва, 14 апреля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудит с членами правительства РФ последствия крушения танкеров в Черном море. Об этом 14 апреля заявила пресс-служба Кремля.
«Заместитель председателя правительства Виталий Савельев доложит о работе Правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море», — говорится в заявлении.
Кроме того, глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания сообщит о ситуации с паводками и подготовке к пожароопасному сезону. Также на повестке обсуждение развития лесной промышленности.
«С докладом о реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе выступит Министр промышленности и торговли Антон Алиханов«, — добавили в Кремле.
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